На Львівщині вперше від COVID-19 одужало більше людей, ніж захворіло

Протягом неділі, 19 липня, на Львівщині від коронавірусної інфекції одужало більше людей, ніж захворіли. Зокрема, за попередню добу було виявлено 115 нових хворих на COVID-19, натомість одужала 181 людина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри міста провели 532 ПЛР-тести. З них 115 виявилися позитивні. Серед виявлених хворих 63 – це львів’яни. Залишок проб у холодильнику становить 162 проби. Таким чином на Львівщині коронавірус виявили вже 8115 осіб. Від ускладнень інфекції померло 209 мешканців області. Натомість 1605 пацієнтів вже одужали.

Як повідомили Львівському порталу у Львівській ОДА, нові випадки інфікування зафіксували:

Бродівський р-н -1: Заболотці -1;

Городоцький р-н -8: Березець -1, Городок – 4, Родатичі – 2, Чуловичі-1;

Дрогобицький 4: Болехівці-2, Нагуєвичі-1, Новошичі-1; Дрогобич -1;

Жовківський р-н -2: Воля Висоцька -1, Куликів-1;

Кам’янка-Бузький р-н-2: Старий Яричів-1, Якимів-1;

Львів -60, Брюховичі -2, Винники-1;

Миколаївський р-н -4: Гірське -1, Дроговиж -1, Миколаїв -2, Новий Розділ – 1;

Мостиський р-н – 3: Довгомостиська -1, Старява-1, Мостиська -1;

Перемишлянський р-н -6: Великі Глібовичі -1, Перемишляни -4, Чуперносів-1;

Пустомитівський р-н-9: Гончари-1, Давидів -1, Деревач-1, Наварія-1, Оброшине-1, Пикуловичі-1, Підберізці-1, Солонка-1, Чорнушовичі-1;

Самбірський р-н -2: Луки-1, Сіде -1; Самбір-4;

Стрийський р-н -1: Братківці -1, Стрий-1;

Турківський -2: Турка-2;

Яворівський р-н -1: Немирів-1.

Станом на зараз у Львівській обласні інфекційній лікарні перебуває 182 особи, з них в реанімації – 5 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключені троє пацієнтів.

Також у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 49 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 54 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 92 пацієнти.

Нагадаємо, Львівщина вже місяць є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високу захворюваність на Львівщині МОЗ анонсувало кадрові зміни у Департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

Втім 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи. Від 17 липня, відновили роботу дитячих садочків, а також дозволили роботу усім закладам культури, зокрема галереям, музеям, театрам, кінотеатрам.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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