Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

У Львові, в рамках послаблення карантину, комісія ТЕБ і НС дозволила відкрити дитячі садки. До організації роботи дошкільних закладів тепер застосували чимало нових карантинних вимог, які також стосуються вихователів, малечі та їх батьків. Львівський портал побував у двох дошкільних закладах Львова та розказує, як пройшов перший день роботи дитячих садків.

Дитячий садок на вулиці Трильовського

Сихів, вул. Трильовського, 9. На годиннику – 09:00 год. ранку. На подвір’ї дитсадка №130, де діє 12 груп, сьогодні тихо, малечі не видно. На брамі відразу видно табличку, яка нагадує про карантин та дотримання правил безпеки. Пройшовши трохи далі, відразу видно, що робота на території йде повним ходом: на дитячих майданчиках триває дезінфекція, на газонах громадять скошену траву, дезінфікують навіть пісочниці та пластмасові іграшки.

Нас зустрічає директорка дитсадка Вероніка Корда – привітна жіночка років за п’ятдесят. Одягнена у маску, але посмішку помітно навіть із-під неї. Підходимо до дверей. Біля порога нас зустрічає вихователька, аби виміряти температуру. Без цієї процедури всередину – зась. Далі – дезінфекція взуття та рук. Заходимо у коридор, вдягаємо ще й бахіли та халат. Всередині теж досить тихо, дитячих криків чи сміху не чути.

«Незважаючи на відкриття, у нас сьогодні дуже мало дітей, – ніби читаючи думки, розпочинає Вероніка Назарівна. – Але ми працюємо, після чотирьох місяців карантину роботу відновили і зараз вже у повній готовності. Впевнена, що з понеділка вже буде багато дітей, бо нині ж п’ятниця – батьки могли не встигнути забрати дітей зі сіл, наприклад, або поїхали кудись на відпочинок».

Йдемо довгим коридором, стіни якого розмальовані різними звірами та персонажами з мультфільмів. По дорозі зустрічаємо станції з антисептиком, урну для використаних масок і рукавичок. Заходимо в одну групу – наразі тут жваво граються дві дитини.

«Діти енергійні, веселі, легко йдуть на контакт. Навіть не потрібно було часу для адаптації після такої довгої перерви», – заувжує вихователька.

У кімнаті-гардеробній, крім шафок із дитячим одягом і взуттям, можна побачити антисептики та інструкцію, як правильно обробляти руки. В іншій групі ситуація така ж – у кімнаті бавляться двоє хлопчиків, один із яких, Юрчик, починає розповідати про свій новий поїзд.

Тим часом Вероніка Корда розповідає: до відкриття садочку готувались заздалегідь. Кілька днів поспіль у всіх приміщеннях тривало генеральне прибирання: підлоги пофарбували, замінили постіль і тюль, меблі перемили й продезінфкували, познімали всі килими та обробили іграшки.

«Ми ретельно готувалися до прийому дітей і зробили максимально все, що від нас залежало, аби все було безпечно. Приміщення груп повністю продезінфіковані: помиті всі столи, підлоги, оброблені всі іграшки. Також ми прибрали всі килими, м’які іграшки, багаторазові рушники. Станом на сьогодні ми забезпечені всіма необхідними миючими засобами, дезінфекторами, паперовими рушничками, милом», – розказує директорка дитсадка.

Перш ніж відкритись, весь персонал пройшов навчання щодо роботи в умовах карантину. Так, у садочку кожні 4 години проводять температурний скриніг і самим працівникам, і дітям. Результати записують в спеціальні журнали. Якщо ж у когось із малечі піднімається температура, її відразу мають ізолювати від інших і викликати батьків, аби її забрали.

Втім у ДНЗ №130 дуже відповідально віднеслись до самої процедури прийому дитини. Вранці, коли батьки приводять своє чадо у садок, ще на вулиці йому вимірюють температуру і оглядають. Після цього дитина обов’язково має продезінфікувати взуття, ставши на коврик, змочений спеціальним розчином. Далі – ретельна дезінфекція рук, переодяганння та миття рук ще й під проточною водою із милом. Лише після цього дитина йде гратися із іншими.

«Температуру ми вимірюємо не лише дітям, а й всім працвіникам без винятку. Перший раз це рано-вранці робить медсестра, як тільки всі приходять на роботу, а потім – кожні 4 години. Всі дані вона обов’язково вносить у журнал температурного скринінгу. За вимірюванням температури у дітей протягом дня відповідають вихователі, які теж ведуть спеціальні журнали. Зараз ми маємо 9 безконтактних термометрів, нам їх цілком вистачає», – продовжує Вероніка Назарівна і запрошує пройти на кухню.

У харчоблоці пахне молоком – дітям якраз готують сніданок. Приміщення світле, чисте й охайне. Біля плити пораються чотири кухарки: одна чистить яйця, дві – щось нарізають, а третя помішує у баняку киплячу кашу. Всі без винятку у масках та рукавичках. В центрі кухні біля рукомийника відразу видно дезінфектор та паперові рушники.

Зайшовши на кухню, жінки помітно засоромились і навіть розгубились.

Отут ми готуємо їсти дітям. Дівчата у нас молодці, працюють гарно. Але зараз їм буде складніше: на кухні і так влітку жарко, а зараз ще й доводиться бути в масках і рукавицях. Та нічого не вдієш, такі зараз правила, – розводить руками Вероніка Корда. Так-так, це нелегко у спеку насмажити 200 котлет, а що вже казати про те, як це все робити у масках і рукавичках – підтримує одна з кухарок.

Після харчоблоку виходимо на двір, де досі пораються працівники. Вероніка Корда розповідає, що територію садка дезінфікують щоранку. Спеціальними розчинами миють гральні майданчики, вуличні іграшки, дезінфікують навіть пісочниці – все для того, аби зробити перебування дітей максимально безпечним. Втім Вероніка Назарівна відзначає: безпека малечі залежить не лише від персоналу дитячого садочка, а й від самих батьків.

«Робота дитячих садочків під час карантину – це двостороння відповідальність. Працівники відповідають за дотримання санітарного режиму, обробку всіх поверхонь, дезінфекцію рук, наявність маски. А батьки зі свого боку мають контролювати, чи не мала дитина контакту з хворими особами, стежити за станом здоров’я. Якщо ж у дитини є якісь симптоми захворювання, то батьки повинні розуміти: вести дитину у садок якийсь час не можна, бо йдеться про наражання на небезпеку інших дітей та самих працівників. Більше того, раніше дуже часто бували випадки ,коли ми приймали візуально нібито здорову дитину, а потім протягом дня бачили, що в неї є нежить чи вона кашляє. Тобто батьки раніше могли легковажити такими речима. Але зараз це є особливо небезпечно. Тобто має бути двостороння відповідальність і з нашого боку як закладу дошкільної освіти, і з боку самих батьків», – наголошує директорка ДНЗ №130.

Дитячий садок на вулиці Кирила та Мефодія

Далі вирушаємо до центру Львова – на вулицю Кирила та Мефодія, 11, де знаходиться дитячий садок №43. Дошкільний заклад – невеличкий та має всього три групи. Тож сьогодні там ще не дуже гамірно.

Медсестра дошкільного закладу Христина міряє температуру одному з перших маленьких відвідувачів, а керівниця садочку Ольга Іванівна записує дані до спеціального журналу та приймає від мами письмову згоду на відвідування садку. З мамою хлопчик прощається ще за воротами, оскільки батькам тепер до приміщення садочку – зась: дитину передають вихователям.

«Напередодні ми дзвонили до всіх батьків і повідомляли, що з 17 липня будемо відкриватись. Для того, щоб віддати дітей до садочка, батьки мали відсканувати собі згоду, яку ми їм надіслали напередодні, і принести її заповнену зранку», – пояснює Ольга Іванівна.

Одна матерів, котра сьогодні привела до дошкільного закладу свою дитину, Марта розповіла Львівському порталу, що закриті дитячі садочки – це була одна з найбільших проблем для батьків, котрі повернулися на роботу після послаблення карантину. Під час самого карантину вони з чоловіком певний час були змушені працювати дистанційно, вдома. На щастя, тоді на підмогу прийшли бабусі та дідусі. Однак жінка розповідає, що серед їхніх друзів є і такі, які змушені були залишити роботу, аби доглядати малечу.

«Зараз я не маю жодного страху і навпаки дуже щаслива, що дитячі садки нарешті відкрили. Ми з нетерпінням цього чекали, бо насправді дуже дивно, коли вже працюють ресторани, магазини та навіть басейни, а дитсадки – закриті. Нам давно потрібно брати приклад з європейських країн. де садки вже працюють декілька місяців і батьки мають змогу нормально ходити на роботу. Три місяці в такому режимі з малою дитиною – це дуже складно. Нам пощастило, що допомагали родичі, але все одно три місяці без дитсадка – це справжнє випробування», – додає жінка.

А поки мама згадує карантинні будні, її сину вже виміряли температуру, продезінфікували взуття та одяг, і хлопчик побіг до вихователя і своїх друзів. Після такої довгої розлуки з садком дітки дещо розгублені. З пересторогою дивляться на незвичний вигляд працівників садка, адже вони в масках, спеціальних халатах та рукавицях.

Вихователька дитячого садка №43 Марія Ярославівна помітила, що малеча дуже скучила за садком, за колективом та друзями. Вона каже, що більшість батьків з нетерпіння чекали відкриття садків. Однак зауважує, що поки не всі батьки готові вести дітей у садки.

«Більшість батьків дуже зраділи, коли ми подзвонили і сказали, що відкриваємось, але дехто ще боїться вести. Дітей мало, бо дехто вже відвіз малюків на літо в село до батьків, а в декого є старші діти шкільного віку, які можуть доглядати дітвору», – каже Марія Ярославівна.

Також пані Марія розповідає, що під час карантину колектив садку докладав максимум зусиль, аби діти продовжували розвиватись: записували відео, проводили заняття онлайн, консультували батьків тощо. Зокрема, жінка регулярно надсилала відео із цікавими заняттями і завданнями для дітей своєї групи.

«Я намагалась робити все, щоб заняття були цікавими, корисними і легкими у виконанні вдома. На карантині ми з дітьми встигли навчитись і малювати писанки, і аплікації робити, і навіть вдалось проводити повноцінні заняття з математики. У нас з батьками є чат у Viber, куди я надсилала короткі відео із завданнями, а вони у відповідь теж надсилали відео, як діти їх виконують. Наприклад, читають вірші чи показують, що зробили своїми руками», – пояснює пані Марія.

Після руханки дітей кличуть на сніданок. Зайшовши у приміщення дитсадку, відразу на вході стоїть великий оприскувач та засоби для дезінфекції. Відтак після прогулянки малечі одразу дезінфікують взуття та миють руки. Помітно, що для дітей це не створює жодного дискомфорту, а навпаки стало черговою грою. Миючи руки, вони наввипередки розказують про свої нові іграшки.

Керівниця дошкільного закладу №43 розповіла Львівському порталу, що садок має усі необхідні засоби гігієни як для персоналу, так і для безпеки дітей: маски, рукавички, дезінфектори, паперові рушники, два термометри, дезінфікуючі килимки, урни для масок та оприскувачі.

«Ми маємо все для обробки іграшок і всіх поверхонь. Проводимо дезінфекцію зранку, перед приходом дітей, під час сну та ввечері, коли малеча вже йде додому», – каже Ольга Іванівна.

Помітно менше у дитячому садку стало іграшок. Вихователям довелося змінити усі м’які іграшки на ті, які можна продезінфікувати. Варто зауважити, що і сніданок у дитсадку проходить за новими правилами Відтепер діти сідають за стіл по двоє, а меблі розставили так, щоб забезпечити належну відстань між малечею. Та дотримуватись дистанції у перший день після відкриття садку не важко, адже нині сюди прийшло лише 10 вихованців.

«Ми маємо три групи і до карантину в кожній було до 30 дітей, а зараз ми не можемо прийняти навіть 30 на весь садок. В одній групі повинно бути не більше 12 діток, тому що маємо 24 ліжка в кожній спальні, а за новими правилами діти повинні спати через одне ліжко, – пояснює Ольга Іванівна.

У Львові до дитячих садків пішли лише 5% дітей

Попри те, що батьки з нетерпінням очікували на відкриття дитячих садочків, ажіотажу у дошкільних закладах Львова сьогодні не було. 17 липня у дитячі садочки міста прийшли лише 1100 дітей, а це близько 5% загальної кількості дітей.

«Керівники закладів вже провели опитування і мають інформацію, що приблизно 30% дітей будуть присутні в понеділок, а надалі кількість зростатиме. Впродовж тижня ми будемо бачити, як система запрацює на практиці, адже працівники дитячих садочків ще не мали досвіду роботи в умовах карантину. Будемо контролювати, як виконуються усі правила, проаналізуємо, які ще засоби захисту необхідно докупити», – розповіла під час брифінгу очільниця управлінні освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Варто зауважити, що у період карантин дошкільні заклади повинні дотримуватися усіх протиепідемічних умов. Зокрема:

Якщо батьки будуть вести дитину вперше після відновлення роботи, вони мають проінформувати про це вихователя до 17.00 години за 1 день до приходу.

Прийом дітей триватиме з 07.30 до 10.00 години ранку на території закладу за межами будівлі.

Батьки мають надати письмову згоду щодо дотримання правил відвідування ЗДО під час послаблення карантину.

Для батьків вхід у приміщення дитячого садка заборонений.

Для батьків вхід у приміщення дитячого садка заборонений. Заборонено приводити до дитячого садка дитину, з ознаками респіраторних захворювань (кашель, нежить, тощо), а також, якщо вона перебувала в контакті із хворими на Covid19 особами впродовж останніх 14 днів.

При найменших ознаках нездужання дитини впродовж дня батьки зобов’язані її забрати і звернутися до сімейного лікаря (педіатра).

Впродовж дня кожні чотири години необхідно здійснювати температурний скринінг працівників та вихованців.

Не приносити з дому до дитячого садка самокати, велосипеди, м’які та пластикові іграшки.

Втім наразі у Львові не планують створювати робочих груп, які би перевіряли та контролювали дитячі садочки на дотримання усіх протиепідемічних заходів. Натомість батьків закликають бути уважними та, відводячи дітей в садок, слідкувати за тим, чи дотримуються працівники всіх норм та обмежень.

«Наразі ми не плануємо створювати робочих груп, які перевірятимуть дотримання правил карантину в садках. Наші працівники пройшли навчання і знають, як працювати. Ми хочемо побачити, як загалом запрацюють ДНЗ і далі будемо приймати рішення. Перш за все повинні бути уважними батьки. Вони відводять дітей в садочок і бачать, як відбувається прийом. Також діти розказують батькам, як проходить день в садочку і чим займаються вихователі», – додала Зоряна Довганик.

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Фото: Львівський портал