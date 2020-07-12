Коронавірус в Україні забрав життя вже 1 383 людей

В Україні станом на ранок 12 липня підтверджено 53 521 випадок COVID-19, з них – 26 118 одужав (+457 за минулу добу), 1383 померли (+11 за минулу добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 678 випадків. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 12 липня складає 26 020. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (244,8), Львівській (229,5) та Закарпатській (200,4) областях.

Наразі госпіталізовано 3724 особи, з них 89 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 167 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 433 пацієнти.

Захворювання було підтверджено у 3828 дітей та 7357 медиків, з них 4967 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 10 278 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 796 680 зразків та ІФА 349 746 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

1.Львівська обл. – 7003 (1057 одужали);

2.м. Київ – 6182 (2058 одужали);

3.Чернівецька обл. – 5140 (2725 одужали);

4.Рівненська обл. – 4598 (2738 одужали);

5.Закарпатська обл. – 3909 (1258 одужали);

6.Волинська обл. – 3042 (1618 одужали);

7.Івано-Франківська обл. – 3029 (1228 одужали);

8.Київська обл. – 3026 (1821 одужали);

9.Харківська обл. – 2649 (1412 одужали);

10.Тернопільська обл. – 2231 (1391 одужали);

11.Одеська обл. – 2174 (947 одужали);

12.Вінницька обл. – 2097 (1540 одужали);

13.Житомирська обл. – 1532 (1129 одужали);

14.Дніпропетровська обл. – 1144 (1033 одужали);

15.Хмельницька обл. – 908 (726 одужали);

16.Донецька обл. – 759 (249 одужали);

17.Черкаська обл. – 748 (592 одужали);

18.Кіровоградська обл. – 673 (585 одужали);

19.Запорізька обл. – 621 (509 одужали);

20.Чернігівська обл. – 607 (282 одужали);

21.Миколаївська обл. – 481 (369 одужали);

22.Сумська обл. – 340 (295 одужали);

23.Полтавська обл. – 331 (297 одужали);

24.Херсонська обл. – 204 (186 одужали);

25.Луганська обл. – 93 (73 одужали).

Додамо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже кілька тижнів є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Також Львівський портал інформував, що станом на ранок 10 липня у області коронавірус йде на спад: за останню добу було зафіксовано 82 нових випадки інфікування. Втім станом на 12 липня у області знову зросла кількість нових захворілих: плюс 121 зараження.

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