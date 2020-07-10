Коронавірус на Львівщини: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 6763 людей, за останню добу виявили 82 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 41 827 ПЛР-тестів, за останню добу – 1088 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 82.

У лікарнях Львова та області перебуває 927 людей, 72 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 72 осіб, ще 125 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 6763 випадки коронавірусу підтвердили у:

м. Львова – 3506;

м. Борислав -11;

Бродівського району-59;

Буського району-56;

Городоцького району–204;

Дрогобицького району – 16;

м. Дрогобич-59;

м. Стебник -14;

Жидачівського району-68;

Жовківського району – 375;

Золочівського району-49;

Кам’янка-Бузького – 220;

Миколаївського району-231;

м.Моршин-6;

Мостиського району-54;

м.Новий Розділ -14;

Перемишлянського району-93;

Пустомитівського району – 647;

Радехівського району-28;

м.Самбір-44;

Самбірського району-33;

Сколівського району-21;

Сокальського району-150;

Старосамбірського району – 8;

м.Стрий-59;

Стрийського району – 44;

м. Трускавець – 15;

Турківського району – 53;

м. Червоноград– 92;

Яворівського району–534;

Коронавірус забрав життя 178 мешканців Львівщині. Зокрема, 9 липня у Львівській обласній інфекційній лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції померла 55-річна працівниця міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України

Також в області 1003 пацієнтів одужали.

Як повідомляв Львівський портал, за останню добу на Львівщині проведено 1088 ПЛР-тестів, з яких 82 – позитивні.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже три тижні є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.