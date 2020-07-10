Коронавірус на Львівщини: карта поширення по районах

На Львівщині коронавірус підхопили вже 6763 людей, за останню добу виявили 82 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 41 827 ПЛР-тестів, за останню добу – 1088 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 82.
У лікарнях Львова та області перебуває 927 людей, 72 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 72 осіб, ще 125 скерували на амбулаторне лікування.
Відтак 6763 випадки коронавірусу підтвердили у:
- м. Львова – 3506;
- м. Борислав -11;
- Бродівського району-59;
- Буського району-56;
- Городоцького району–204;
- Дрогобицького району – 16;
- м. Дрогобич-59;
- м. Стебник -14;
- Жидачівського району-68;
- Жовківського району – 375;
- Золочівського району-49;
- Кам’янка-Бузького – 220;
- Миколаївського району-231;
- м.Моршин-6;
- Мостиського району-54;
- м.Новий Розділ -14;
- Перемишлянського району-93;
- Пустомитівського району – 647;
- Радехівського району-28;
- м.Самбір-44;
- Самбірського району-33;
- Сколівського району-21;
- Сокальського району-150;
- Старосамбірського району – 8;
- м.Стрий-59;
- Стрийського району – 44;
- м. Трускавець – 15;
- Турківського району – 53;
- м. Червоноград– 92;
- Яворівського району–534;
Коронавірус забрав життя 178 мешканців Львівщині. Зокрема, 9 липня у Львівській обласній інфекційній лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції померла 55-річна працівниця міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України
Також в області 1003 пацієнтів одужали.
Як повідомляв Львівський портал, за останню добу на Львівщині проведено 1088 ПЛР-тестів, з яких 82 – позитивні.
Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.
При цьому Львівщина вже три тижні є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.
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Вероніка Рой