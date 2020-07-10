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Коронавірус на Львівщини: карта поширення по районах

Вероніка Рой

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На Львівщині коронавірус підхопили вже 6763 людей, за останню добу виявили 82 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 41 827 ПЛР-тестів, за останню добу – 1088 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 82.

У лікарнях Львова та області перебуває 927 людей, 72 із них – у реанімації. Також 19 хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 72 осіб, ще 125 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 6763 випадки коронавірусу підтвердили у:

  • м. Львова – 3506;
  • м. Борислав -11;
  • Бродівського району-59;
  • Буського району-56;
  • Городоцького району–204;
  • Дрогобицького району – 16;
  • м. Дрогобич-59;
  • м. Стебник -14;
  • Жидачівського району-68;
  • Жовківського району – 375;
  • Золочівського району-49;
  • Кам’янка-Бузького – 220;
  • Миколаївського району-231;
  • м.Моршин-6;
  • Мостиського району-54;
  • м.Новий Розділ -14;
  • Перемишлянського району-93;
  • Пустомитівського району – 647;
  • Радехівського району-28;
  • м.Самбір-44;
  • Самбірського району-33;
  • Сколівського району-21;
  • Сокальського району-150;
  • Старосамбірського району – 8;
  • м.Стрий-59;
  • Стрийського району – 44;
  • м. Трускавець – 15;
  • Турківського району – 53;
  • м. Червоноград– 92;
  • Яворівського району–534;

Коронавірус забрав життя 178 мешканців Львівщині. Зокрема, 9 липня у Львівській обласній інфекційній лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції померла 55-річна працівниця міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України

Також в області 1003 пацієнтів одужали.

Як повідомляв Львівський портал, за останню добу на Львівщині проведено 1088 ПЛР-тестів, з яких 82 – позитивні.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

При цьому Львівщина вже три тижні є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

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