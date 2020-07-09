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Від коронавірусної інфекції померла працівниця лабораторного центру

Андрій Котенський

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У четвер, 9 липня, у Львівській обласній інфекційній лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції померла 55-річна працівниця міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, пише Zaxid.Net.

 

Як повідомив завідувач відділення інтенсивної терапії інфекційної лікарні Віктор Токарєв, у жінки був важкий перебіг коронавірусу.

«Учора вранці їй різко стало погано і її перевели в реанімацію, підключили до ШВЛ, а сьогодні вранці вона померла», – каже Віктор Токарєв.

За його словами, у пацієнтки не було супутніх захворювань, але було дуже важке двостроннє запалення легень.

Де заразилася працівниця лабораторного центру, достеменно невідомо.

Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Олег Когут повідомив, що працівниця не мала доступу до ПЛР-досліджень. Найвірогідніше, вона заразилася під час контакту з хворими. У міському відділі Центру багато працівників захворіло на коронавірус. А керівниця відділу Галина Михальчук наприкінці червня померла від ускладнень коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, станом на 9 липня на Львівщині коронавірусною інфекцією інфіковано 6681 мешканець області. 990 хворих вже одужали, 174 померли.

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