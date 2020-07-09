Коронавірус в Україні: більше 51 000 хворих, одужали майже 24 000

Станом на ранок четверга, 9 липня, в Україні коронавірусну інфекцію діагностували у 51 224 людей. За останню добу виявили 810 нових хворих. Львівщина далі тримається в антилідерах. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, в Україні лабораторно підтвердили уже 51 224 випадки COVID-19, за останню добу виявили 810 нових хворих. Серед інфікованих – 3682 дітей та 7178 медиків.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Чернівецькій (267,2), Львівській (219,7) та Закарпатській (189,8) областях.

Більшість хворих перебувають на амбулаторному лікуванні, тоді як у стаціонарах зараз є 3931 особа. До апаратів ШВЛ під’єднані 85 пацієнтів.

Побороли недугу в Україні 23 784 пацієнти, втім від ускладнень померли 1327 осіб.

Наразі COVID-19 виявили у:

Львівська область — 6681 випадок;

м. Київ — 5872 випадки;

Чернівецька область — 5074 випадки;

Рівненська область — 4380 випадків;

Закарпатська область — 3622 випадки;

Київська область — 2895 випадків;

Волинська область — 2875 випадків;

Івано-Франківська область — 2857 випадків;

Харківська область — 2521 випадок;

Тернопільська область — 2153 випадки;

Одеська область — 2052 випадки;

Вінницька область — 2021 випадок;

Житомирська область — 1500 випадків;

Дніпропетровська область — 1130 випадків;

Хмельницька область — 865 випадків;

Донецька область — 749 випадків;

Черкаська область — 707 випадків;

Кіровоградська область — 669 випадків;

Запорізька область — 605 випадків;

Чернігівська область — 585 випадків;

Миколаївська область — 465 випадків;

Сумська область — 328 випадків;

Полтавська область — 327 випадків;

Херсонська область — 201 випадок;

Луганська область — 90 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Зазначимо, що на Львівщині коронавірус підхопила 6681 людина, за останню добу виявили 119 нових хворих. Одужали вже 990 пацієнтів, проте померли 174 особи.

Львівщина вже три тижні є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих в області виникло через велику кількість проведених тестів. Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Проте 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Водночас уже через день, 8 липня, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що на Львівщині знову не можна послаблювати карантин, оскільки в області перевищений відсоток виявлення нових хворих.

Додамо, що у Львові діє діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.