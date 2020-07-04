На Львівщині від коронавірусу померли ще дві жінки

Впродовж минулої доби, 3 липня, на Львівщині від ускладнень коронавірусної інфекції померли дві жінки віком 34 та 53 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, 3 липня померла 34-річна жінка, коронавірус у неї підтвердили 12 червня. Того ж дня у Сокальській центральній районній лікарні померла 53-річна жінка.

Зазначимо, COVID-19 на Львівщині забрав вже 159 життів.

Про останні 11 жертв стало відомо 3 липня. Смерті зафіксували з 5 червня по 1 липня.

Станом на ранок суботи, 4 липня, коронавірус підхопили 6059 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 177 нових хворих.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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