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11 смертей від COVID-19 на Львівщині: що відомо?

Вероніка Рой

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На Львівщині від ускладнень коронавірусної інфекції померло ще 11 людей. Нові смерті зафіксували з 5 червня по 1 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова від ускладнень коронавірусу померло двоє людей: 52-річна жінка – 19 червня та 63-річний чоловік – 20 червня. Результати тесту, що підтвердив у них наявність коронавірусу, отримали 19 та 17 червня.

У Стрийській центральній міській лікарні від COVID-19 померло також двоє пацієнтів: 68-річна жінка –27 червня та 60-річний чоловік 60-річний чоловік 1 липня. Коронавірус у них підтвердили 23 та 25 червня.

Ще три чоловіки від ускладнень COVID-19 померли у Сокальській центральній районній лікарні. Зокрема, 69-річний пацієнт помер 13 червня, а діагноз «коронавірус» йому підтвердили посмертно – 27 червня.Також у цій лікарні 1 липня помер 64-річний пацієнт. Результат тесту , що підтвердив наявність коронавірусу, отримали 29 червня. Ще однією жертвою недуги став 58-річний чоловік, котрий помер 30 червня. ПЛР-тест підтвердив у нього коронавірус 22 червня.

Також 30 червня у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Ю. Липи від ускладнень коронавірусної інфекції помер 59-річний чоловік. Діагноз «коронавірус» йому підтвердили 24 червня.

5 червня у Новояворівській районній лікарні імені Юрія Липи померла 54-річна пацієнтка. Результат тесту, що підтвердив наявність коронавірусу, отримали вже посмертно – 14 червня.

Також 15 червня Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні від коронавірусу помер 81-річний чоловік. У нього ПЛР-тест підтвердив COVID-19 15 червня.

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні 1 липня від ускладнень COVID-19 помер 66-річний чоловік. Діагноз «коронавірус» йому підтвердили 9 червня.

Зазначимо, COVID-19 на Львівщині забрав вже 157 життів.

Станом на 3 липня на Львівщині підтверджено 5882 випадки інфікування коронавірусом. З них 152  – за останню добу.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%.  Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

 

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