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На Львівщині – понад 6 тисяч хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на ранок суботи, 4 липня, коронавірус підхопили 6059 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 177 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На Львівщині коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 6059 людей. За минулу добу виявили 177 нових хворих.

Лабораторні центри провели 980 ПЛР-тестів. Позитивними виявились вищезгадані 177 ПЛР-тестів.

Побороти недугу змогли уже 890 мешканців Львівщини. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 159 людей.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6313 осіб, госпіталізовані – 1110, на амбулаторному лікуванні – 5203 особи, виписані –  943 особи. Зараз у лікарні перебуває 167 осіб, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

Станом на ранок у 1-ій міській клінічній лікарні перебуває 76 пацієнтів, у 8-ій міській клінічній лікарні – 70 пацієнтів, у міській лікарні швидкої медичної допомоги – 74 особи.

Нагадаємо, Львівщина є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Тепер цей показник зріс до 44%.  Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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