Благодійники передали лікарням Львова апарати ШВЛ

3 липня українська ІТ-компанія SoftServe передала міській дитячій клінічній лікарні та міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова апарати штучної вентиляції легень V8600, виробництва США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У двох реанімаційних відділеннях нашої лікарні щорічно перебувають близько 1,5 тисяч пацієнтів, з них 600−700 − новонароджені діти, майже половина з них вимагає респіраторної підтримки, зокрема штучної вентиляції легень. У нас були унікальні випадки, коли новонароджені діти перебували близько року на штучній вентиляції легень. На оснащенні цих двох відділень інтенсивної терапії є 12 апаратів ШВЛ, що становить 70% від табельного нормативу, а тому кожен новий апарат, який ми отримуємо, є ще одним шансом для збереження життя дитини», – зазначив головний лікар міської дитячої клінічної лікарні м. Львова Дмитро Квіт.

Одразу після оголошення карантину по всій країні, IT-компанія SoftServe виділила 10 млн грн для підтримки медичних закладів у боротьбі з пандемією коронавірусу. Гроші перерахували у корпоративний Благодійний фонд «Відкриті очі» та скерували на вирішення нагальних медичних потреб у тих локаціях України, де розташовані офіси компанії: Дніпро, Харків, Рівне, Київ, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів. Одночасно, Фонд розпочав додатковий відкритий збір коштів для потреб лікарень, де завдяки активній підтримці усіх небайдужих вдалося зібрати понад 880 тис. грн. Ще більш ніж 4 млн грн пожертвували працівники SoftServe.

Ще на початку карантину, коли рішення про благодійну допомогу було ухвалено, Фонд, разом з сотнями інших волонтерських груп та представників соціально-відповідального бізнесу, почав пошуки апаратів штучної вентиляції легень. Оперативно вдалося придбати 9 таких ШВЛів: два апарати ШВЛ українського виробництва, які вже близько двох місяців працюють у двох львівських лікарнях, і 7 апаратів ШВЛ експертного класу виробництва США, які були передані у лікарні шести міст України.

«Команда нашого БФ «Відкриті очі» вирішила передати ШВЛи здебільшого дитячим лікарням України, які й по завершенню пандемії рятуватимуть життя наймолодших пацієнтів. Обрані нами медичні заклади мають високий потік хворих та постійно використовують апарати штучної вентиляції легень під час лікування. Радіємо, що зможемо допомогти», – розповіла в.о. директора БФ «Відкриті очі» Вікторія Міщук.

Нагадаємо, станом на середину червня Львів витратив більше 200 млн грн на боротьбу з коронавірусом. У цю суму входить також і допомога благодійників.

Станом на кінець березня Львівська область назбирала понад 300 млн грн для боротьби з COVID-19.

Як писав Львівський портал, під час COVID-19 відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків, купують апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту для медиків, безкоштовно тестують людей.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

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Фото: ЛМР