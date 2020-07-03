Уряд створить мапу вразливих до затоплень зон у регіонах України

У Кабінеті міністрів створять мапу можливих затоплень в областях України, щоб розуміти та керувати ризиками. Зараз ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплень. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Так, згідно з імплементацією Угоди про асоціацію з Євросоюзом, до 31 жовтня 2022 року Україна має затвердити і розпочати впровадження планів управління ризиками затоплення, укладеними на основі карт загроз і ризиків затоплення.

«Це дасть можливість керувати ризиками повені. Наразі ведеться робота з визначення зон, вразливих до затоплення, для яких складатимуться карти загроз і ризиків затоплення», – заявив Шмигаль.

Поміж тим, урядом опрацьовується питання щодо стратегії реформування галузі ведення лісового господарства, що може забезпечити перехід на якісно нові стандарти управління.

Як повідомляв Львівський портал, Кабмін виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду західним областям України, які постраждали від повеней. Зокрема, Львівська область отримає 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у червні декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням. Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.