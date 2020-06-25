Негода на Львівщині понищила дороги на майже 66 млн грн

В Україні паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн. Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що станом на 25 червня проїзд дорогами державного значення Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей здійснюється без обмежень.

«Внаслідок інтенсивних опадів та підйому рівнів води у річках Карпатського регіону протягом 22-23 червня було зруйновано ділянки доріг та штучні споруди на них та обмежено рух автотранспорту. Загальна орієнтовна вартість збитків, нанесених дорожньому господарству, становить 234,4 млн грн», – наголошують у відомстві.

Що стосується Львівщини, то тут орієнтовна вартість збитків становить 65,7 млн грн (з урахуванням потреби завершення робіт по влаштуванню підпірної стінки із габіонів на М-06 Київ – Чоп км 625+600 – км 625+700).

Через підтоплення дороги Миколаїв – Жидачів – Калуш (км 43+700) об’їзд здійснюється дорогами М-12 Стрий – Знам’янка, Н-09 Мукачево – Львів та Т-09-10 Бурштин – Калуш.

Раніше Львівський портал інформував, що водіїв закликали оминати дорогу Миколаїв – Жидачів – Калуш через підтоплення.

Нагадаємо, декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Фото: ДСНС Львівщини