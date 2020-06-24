Затоплення на Західній Україні перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року, – Шмигаль

Затоплення на Заході Україні, які нещодавно сталися, перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року», – йдеться у повідомленні.

Денис Шмигаль зазначив, що через негоду затопило лікарню у місті Галич, що на Івано-Франківщині. Наразі проводиться евакуація хворих.

«Є певні ускладнення через те, що там знаходяться захворілі на коронавірус. Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення», – додав прем’єр-міністр.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підтоплених населених пунктів наразі більше 200. До 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинуло три людини від стихії. Одна – зникла безвісти.

«Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожнятівський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м, – це рівень стихії 2008 року», – цитує пресслужба МВС Арсена Авакова.

Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Нагадаємо, ось вже декілька днів Захід України потерпає від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, через сильні зливи, на Львівщині підтоплено 110 житлових будинків.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

Фото: МВС