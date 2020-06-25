Уряд виділив Львівщині 10 мільйонів на подолання наслідків стихії

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду західним областям України, які постраждали від повеней. Зокрема, Львівська область отримає 10 мільйонів гривень. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду, передає hromadske.

Гроші виділили:

Івано-Франківській області – 480 млн грн;

Чернівецькій – 30 млн грн;

Закарпатській – 30 млн грн;

Львівській – 10 млн грн.

На роботи в цих областях для Держводагентства передбачили 92 млн грн, Держлісагентства – 30 млн грн.

Окрім цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити 82 млн грн для МВС: 41 млн грн для Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 млн – для Нацгвардії, 19 млн – для Нацполіції. За ці гроші роботи проводитимуть у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській. Кабінет міністрів такі пропозиції підтримав.

Нагадаємо, декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.