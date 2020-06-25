ОСТАННІ НОВИНИ

Уряд виділив Львівщині 10 мільйонів на подолання наслідків стихії

Ольга Денисяка

|

Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду західним областям України, які постраждали від повеней. Зокрема, Львівська область отримає 10 мільйонів гривень. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду, передає hromadske.

 

Гроші виділили:

  • Івано-Франківській області  – 480 млн грн;
  • Чернівецькій – 30 млн грн;
  • Закарпатській – 30 млн грн;
  • Львівській – 10 млн грн.

На роботи в цих областях для Держводагентства передбачили 92 млн грн, Держлісагентства – 30 млн грн.

Окрім цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував виділити 82 млн грн для МВС: 41 млн грн для Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 млн – для Нацгвардії, 19 млн – для Нацполіції. За ці гроші роботи проводитимуть у 5 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській. Кабінет міністрів такі пропозиції підтримав.

Нагадаємо, декілька днів Захід України потерпав від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року. 

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який  наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Додамо, що паводки протягом 22-23 червня понищили дороги Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. Загальна орієнтовна сума збитків – 234,4 млн грн.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...