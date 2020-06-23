ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині річка затопила село

Соломія Головіна

|

У селі Зарічне Стрийського району через сильні зливи розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація до рятувальників надійшла 23 червня о 01:13 год. Річка Турянка розлилась внаслідок наповнення паводковими водами.

Підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіючу школу, ветеринарний пункт, 2 продуктові магазини, клуб-бібліотеку. В селі мешкає 300 осіб.

Пожежно-рятувальними відділеннями організовано 2 рятувальні групи для проведення пошуку та рятування людей. За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи, з них 1 звернулась за медичною допомогою (стан шоку).

Висота підтоплення становить від 0,7 м до 1 м. Станом на 6:00 год. 23 червня рівень води в житлових будинках знизився до 15 см. На в’їзді в с. Зарічне стався перелив р. Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. Проїзд до населеного пункту наявний.

Фото: ДСНС Львівщини

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...