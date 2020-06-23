На Стрийщині річка затопила село

У селі Зарічне Стрийського району через сильні зливи розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація до рятувальників надійшла 23 червня о 01:13 год. Річка Турянка розлилась внаслідок наповнення паводковими водами.

Підтоплено близько 100 житлових будинків, 105 господарсько-нежитлових споруд, недіючу школу, ветеринарний пункт, 2 продуктові магазини, клуб-бібліотеку. В селі мешкає 300 осіб.

Пожежно-рятувальними відділеннями організовано 2 рятувальні групи для проведення пошуку та рятування людей. За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи, з них 1 звернулась за медичною допомогою (стан шоку).

Висота підтоплення становить від 0,7 м до 1 м. Станом на 6:00 год. 23 червня рівень води в житлових будинках знизився до 15 см. На в’їзді в с. Зарічне стався перелив р. Свіча через дорогу, протяжністю 25 м. Проїзд до населеного пункту наявний.

Фото: ДСНС Львівщини