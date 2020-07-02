SkyUp Airlines скасовує два напрямки зі Львова

Із 5 липня авіакомпанія SkyUp Airlines скасовує польоти зі Львова до Харкова та Києва. Про це йдеться в офіційному повідомленні перевізника, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами перевізника, внутрішні рейси зі Львова до Харкова та Києва скасовані через те, що люди купують лише найдешевші квитки…

«Запуск таких рейсів для нас можливий при повноцінному відновленні міжнародної польотної програми. Адже недоотримані кошти на внутрішніх рейсах компенсуються за рахунок міжнародних напрямків. Однак на сьогодні міжнародна програма відновлюється лише за трьома напрямками: чартери до Туреччини та Єгипту і регулярні рейси до Албанії. Подальші плани залежать від розвитку ситуації з поширенням пандемії. Ми знаємо, що ви готові літати за тарифами в діапазоні 500-800 грн… А коли в системі залишаються дорожчі квитки, попит на рейс знижується. Відповідно, завантаженість рейсу зменшується», – повідомив авіаперевізник.

На який період скасовуються польоти достеменно невідомо. Перевізник обіцяє, що

Київ – Львів – Київ: призупинено з 06.07 до 15.09.

Київ – Харків – Київ: із 06.07 до 15.09.

Харків – Львів – Харків: із 05.07 до 15.09.

Водночас у системі бронювання квитків до Києва після 15 вересня немає, а напрямок Львів – Харків – взагалі відсутній.

Відшкодування вартості квитків

«Якщо ви придбали квитки на вищезазначені рейси, ви отримаєте відшкодування вартості квитків автоматично. Відшкодування передбачає грошове повернення повної вартості квитка на банківську карту протягом тижня. Також ми надішлемо на вашу електронну пошту промокод на 10%-ву знижку на наступну покупку квитків або послуг на сайті www.skyup.aero. Додатково звертатися до авіакомпанії із запитом на повернення не потрібно», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу. 1 липня 2020 року авіакомпанія Wizz Air відкрила базу у аеропорту «Львів», а також аеропорт «Львів» відновив польоти до Туреччини.

Після цього Ryanair та Belavia також відновили польоти до Львова.

Через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. З 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для України через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Львівський портал також писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Фото: Юрій Танчин