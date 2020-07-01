Wizz Air відкрив базу у аеропорту «Львів»

У середу, 1 липня, у Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Д. Галицького авіакомпанія WizzAir відкрила першу у Львові авіабазу, де базуватиметься літак Airbus A320, та п’ять нових рейсів. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, сьогодні у львівський аеропорт прибув перший рейс WizzAir з данського міста Біллунн. Із Данії до Львова прибуло близько 40 пасажирів. Новий напрямок на львівському летовищі традиційно зустріли водяною аркою.

До слова, саме цей літак від сьогодні базуватиметься у аеропорті «Львів». У львівському аеропорту Wizz Air базуватиме свій літак Airbus A320.

Як писав Львівський портал, наприкінці квітня стало відомо, що лоукостер Wizz Air з 1 липня відкриває свою базу в міжнародному аеропорту «Львів». Також авіаперевізник анонсував п’ять нових напрямків зі Львова:

Біллунн (Данія),

Таллінн (Естонія),

Лісабон (Португалія),

Гамбург (Німеччина),

Щецин (Польща).

У лоукост-авіаперевізника Wizz Air раніше також розповідали, що відкривають авіабазу у Львові через прихильність до українського ринку, а також завдяки фінансовій стабільності.

Як відомо, через пандемію коронавірусу Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня.

Міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня, а внутрішні – з 5 червня. Аеропорт «Львів» заявляв про готовність до відновлення польотів ще з травня.

Нагадаємо, 19 червня аеропорт «Львів» відновив роботу, адже пасажирські авіаперевезення призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Львівський портал писав, куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

Фото: Юрій Танчин