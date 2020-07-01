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П’ять країн відкрили свої кордон для українських туристів. Перелік

Вероніка Рой

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З 1 липня свої кордони для українських туристів відкрили п’ять країн. Інші залишаються зачиненими для Україні через нестабільну епідеміологічну ситуацію. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 

Зокрема, з 1 липня свої кордони для українців відкрили:

  • Туреччина
  • Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19)
  • Албанія
  • Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла)
  • Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин)

Владислав Криклій зазначив, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони залишаються зачиненими для українських туристів.

«Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено», – повідомив міністр.

Він додав, що кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн. Також в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією.

Зазначимо, за рішенням, ухваленим Радою ЄС у вівторок, зберігається загальна заборона на некритичні поїздки мешканців України до Євросоюзу. Проте з 1 липня все ж з’явиться можливість перетину кордону для окремих категорій українських громадян, а також громадян інших третіх країн.

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