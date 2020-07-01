Аеропорт «Львів» відновив польоти до Туреччини

Аеропорт «Львів» вперше прийняв рейс авіакомпанії Turkish Airlines зі Стамбула, після поновлення пасажирських авіаперевезень, які призупинили на три місяці через пандемію коронавірусу.

Як уточнила Львівському порталу керівник львівського летовища тетяна Романовська, перший рейс із Туреччини прибув сьогодні вранці із 35 пасажирами на борту, і вилетів у зворотному напрямку о 10.00 із 120 людьми.

О 18.30 у Львові очікують на приліт зі Стамбула турецького лоукоста Pegasus Airlines.

Від завтра зі Львова відновлюють чартерні польоти до курортної Анталії перевізники SkyUp та Azur Air Ukraine.

Як відомо, міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу.

Куди можна полетіти зі Львова читайте тут.

Фото: Юрій Танчин