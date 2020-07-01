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Коронавірус на Львівщині: за добу – 143 нових хворих

Вероніка Рой

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Станом на ранок середи, 1 липня, на Львівщині коронавірус лабораторно підтвердили 5578 людям. За останню добу виявили ще 143 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1637 ПЛР-тестів, з них 1382 ПЛР-тести – це нові проби. Загалом позитивними виявилися 132 ПЛР-тести (з них з нових проб – 92). Серед нових хворих є 32 львів’ян. Загалом в роботу взяли 544 проби, залишок у холодильнику – 1050 проб.

Таким чином, станом на 08.00 год. на Львівщині підтверджено 5578 випадків інфікування коронавірусом, з них 146 – летальні.  Натомість 800 пацієнтів вже одужали.

Зазначимо, що Львівщина вже десять днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також завантаженість лікарень на Львівщині зросла до 44%.COVID-19 підхопили вже 5435 мешканців області, за останню добу виявили 143 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснював, що суттєве збільшення хворих у Львівській області виникло через велику кількість проведених тестів.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у середині червня у Львівській ОДА запевняли, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас уже тоді в обласній інфекційній лікарні практично не було вільних місць.

Наприкінці червня у ЛОДА заявили, що лікарні заповнені хворими на 42%. Із детальним переліком лікарень області, куди госпіталізовують хворих на коронавірус, можна ознайомитися за цим посиланням.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні нещодавно розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через це лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні та навіть безсимптомно.

Нагадаємо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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