В Україні розгортають лікарні другої хвилі через зростання хворих COVID-19

Через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні починають розгортати лікарні другої хвилі для прийому інфікованих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розпочинаємо розгортати лікарні другої хвилі для приймання захворілих на коронавірус. Сьогодні зафіксований черговий антирекорд – майже тисяча нових випадків. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності», – заявив Шмигаль.

Він також наголосив, що необхідно дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову вводити жорсткий карантин.

«Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину: люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати. Як наслідок — бачимо значне зростання захворюваності у відповідних областях», – зауважив прем’єр.

За його словами, схожа модель адаптивного карантину використовується не лише в Україні. Але в інших країнах при послабленні обмежувальних заходів і дотриманні карантинних правил кількість захворілих не зростає, а тримається на помірному рівні.

«Тож якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях – разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція. Прошу всіх бути сумлінними та з відповідальністю ставитися до простих правил», – додав Денис Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 26 червня в Україні вже підтверджено 41 117 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено рекордні 1109 випадків.

Зокрема, на Львівщині зафіксовано 4836 інфікованих коронавірусом. За останню добу кількість хворих зросла на 209 осіб.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.