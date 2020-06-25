Коронавірус на Львівщині: карта поширення районами

На Львівщині коронавірус підхопили вже 4627 людей, за останню добу виявили 204 нових випадки зараження. Найбільше інфікованих – у Львові, Пустомитівському та Яворівському районах. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 25 665 ПЛР-тестів, за останню добу – 800 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 204.

У лікарнях Львова та області перебуває 821 людина, 63 із них – у реанімації. Також 15 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади госпіталізували 78 осіб, ще 172 скерували на амбулаторне лікування.

Відтак 4627 випадків коронавірусу підтвердили у:

м. Львів – 2572,

м. Борислав – 8,

Бродівського району – 55,

Буського району – 43,

Городоцького району – 115,

Дрогобицького району – 8,

м. Дрогобич – 38,

м. Стебник – 8,

Жидачівського району – 38,

Жовківського району – 263,

Золочівського району– 27,

Кам’янка-Бузького – 133,

Миколаївського району– 89,

м.Моршин– 6,

Мостиського району– 27,

м.Новий Розділ – 13,

Перемишлянського району– 61,

Пустомитівського району – 452,

Радехівського району– 20,

м.Самбір– 16,

Самбірського району– 19,

Сколівського району– 16,

Сокальського району– 110,

Старосамбірського району – 7,

м.Стрий– 42;

Стрийського району – 25,

м. Трускавець – 9,

Турківського району – 19,

м. Червоноград – 69,

Яворівського району – 319.

Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 712 жителям Львівської області. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 123 мешканців Львівщини. Останньою жертвою став 73-річний чоловік.

Зазначимо, що станом на 25 червня Львівська область стала лідером в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Нагадаємо, що попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий відповів очільнику ЛОДА і пояснив, що в місті дещо послабили карантин, тому що медична система справляється. При цьому він наголосив, що краще дати дозвіл і контролювати, ніж мати хаос. Детальніше читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.