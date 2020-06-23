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Ще восьмеро мешканців Львівщини померли від ускладнень COVID-19

Вероніка Рой

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На Львівщині від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли ще восьмеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зокрема, у понеділок, 22 червня, від ускладнень COVID-19 померла 76-річна жінка. По медичну допомогу вна звернулась до 8-ї клінічної лікарні міста Львова, згодом її перевели до Центру легеневого здоров’я. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції, отримали 1 червня.

Ще однією жертвою інфекції став 66-річний чоловік. Пацієнт був госпіталізований до Львівської обласної клінічної лікарні. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції, отримали 18 червня. Того ж дня він і помер.

Також у Яворівській центральній районній лікарні від ускладнень COVID-19 помер 57-річний чоловік. Діагноз «коронавірус» у нього підтвердили 4 червня. Проте 19 червня пацієнт помер.

17 червня від цієї недуги померла 91-річна жінка. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції, отримали 15 червня. Жінка була амбулаторному лікуванні.

Крім цього 20 червня у Стрийській центральній районній лікарні від коронавірусної інфекції помер 46-річний чоловік. Наявність інфекції у нього підтвердили 19 червня.

Від ускладнень COVID-19 у Жовківській центральній районній лікарні 19 червня помер 57-річний чоловік. Коронавірус у нього підтвердили посмертно – 21 червня.

22 червня у Львівській обласній клінічній лікарні від коронавірусу померла 51-річна жінка. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції, отримали 14 червня.

Також сьогодні, 23 червня, у 8-ї міській клінічній лікарні міста Львова від ускладнень COVID-19 помер 73-річний чоловік. Діагноз «коронавірус» у нього підтвердили 12 червня.

Зазначимо, на Львівщині від ускладнень коронавірусу померли 125 жителів області.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 23 червня у області виявили 240 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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