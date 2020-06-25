В Україні кількість хворих з COVID-19 перевищила 40 тисяч

Станом на ранок 25 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 40 008 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 994 осіб, що є новий антирекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 9:00 год. в Україні 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальний. Натомість 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 4627 випадки;

м. Київ — 4613 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадків;

Київська область — 2373 випадки;

Рівненська область — 3248 випадки;

Івано-Франківська область — 2171 випадки;

Волинська область — 2024 випадків;

Харківська область — 1947 випадок;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Вінницька область — 1753 випадки;

Одеська область — 1465 випадків;

Житомирська область — 1337 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Кіровоградська область — 636 випадки;

Запорізька область — 561 випадків;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадки.

Донецька область — 399 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Полтавська область — 301 випадків;

Сумська область — 277 випадки;

Херсонська область — 188 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Зазначимо, що на Львівщині станом на ранок 25 червня підтверджено 4627 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу зафіксовано ще 204 хворих. Таким чином Львівська область стала лідером в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Нагадаємо, що попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий відповів очільнику ЛОДА і пояснив, що в місті дещо послабили карантин, тому що медична система справляється. При цьому він наголосив, що краще дати дозвіл і контролювати, ніж мати хаос. Детальніше читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.