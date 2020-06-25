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«Краще дати дозвіл і контролювати, ніж мати хаос», – Садовий відповів Козицькому на послаблення карантину

Соломія Головіна

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Міський голова Львова Андрій Садовий пояснив, чому у Львові вирішити дещо послабити карантин, дозволивши роботу закладів громадського харчування та фітнес-клубів всередині приміщення із обмеженням – перебування не більше 10 осіб одночасно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На переконання мера, якщо медична система справляється, то можна робити невеликі послаблення карантину.

«Кожен свій робочий день починаю з того, що дивлюсь, який у нас є баланс – це кількість хворих, які є у наших лікарнях, кількість позитивних ПЛР і я чітко розумію скільки ми маємо ліжкомісць. Взагалі ми в області підготували 2,5 тис ліжкомісць. Зараз у нас в межах області є заповненість близько 800 ліжкомісць. Ми маємо резерв 50−60%. Якщо медична система справляється, то це означає, що ми можемо робити невеликі послаблення. Якщо регіональна комісія дозволяє, що можуть збиратись до 10 людей, то логічно виникає запитання у рестораторів, власників фітнес-клубів. Ми розуміємо, що будь-які обмеження у світі балансуються дотаціями від держави. У нас дотацій – нуль. Фактично, ми тільки недоотримуємо кошти до місцевого бюджету», – зазначив Андрій Садовий.

При цьому він наголосив, краще дати дозвіл і контролювати, ніж мати хаотичні та незрозумілі процеси.

Також Андрій Садовий зауважив, що мав розмову з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим з приводу послаблення карантину у Львові:

«Я йому навів нашу аргументацію. По-перше, наша область у чотири рази більша, ніж сусідні області. По-друге, у нас медична система дає можливість справитись з тою проблематикою. Третє: літаки літають, поїзди їздять, кордони відкриті. Хочемо ми того, чи не хочемо, але ми будемо жити з коронавірусом, але треба бути безпечним. Маска у мене завжди є зі собою. У публічному місці я її завжди одягаю. Відповідальність має бути на кожному з нас персональна. Я не вірю, що у швидкому часі з`явиться вакцина і в один день коронавірусу не буде».

Він наголосив, що є рішення обласної комісії, яке дозволяє людям збиратися групами до 10 людей. Відтак, рішення щодо відновлення роботи спортивних закладів та кафе в місті з таким же кількісним обмеженням є виправданим.

«Власники спортивних клубів питають: «А якщо до нас зайдуть 10 людей, то вони мають право займатися?» І що я маю їм сказати? Чому, скажімо, в супермаркеті можна, в Епіцентрі можна, а в спортзалі – не можна? Це маячня. Має бути здоровий глузд. Не можна ділити спортивні заклади на елітні, де люди і так ходили за зачиненими дверима, і такі, які чемно чекали. Тому зараз, я думаю, ми збалансували ситуацію. Те ж стосується, якщо хтось зайшов у кафе і сів за столик. Це буде контрольовано. Ви подивіться, що в області робиться: поїздьте в Оброшино, ресторанні комплекси біля Львова. Там весілля, забави, гулянки! Хтось це контролює? Та ми у Львові хоч порядок тримаємо», – зазначив мер.

Як відомо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 23 червня у області виявили 240 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Нагадаємо, що попри велику кількість виявлення нових інфікувань у Львові вирішили дозволити працювати закладам громадського харчування всередині приміщення та фітнес-клубам, але одночасно там може перебувати не більше 10 відвідувачів.

Зазначимо, раніше заклади громадського харчування могли приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках.  А спортивні зали та фітнес-клуб з початку карантину взагалі не працювали.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький розкритикував таке рішення влади Львова, детальніше про це читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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