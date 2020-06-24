Абітурієнтів із західних областей закликають скласти ЗНО на додатковій сесії

Учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які проживають у західних областях, постраждалих від негоди, закликають скласти тестування пізніше – під час додаткової сесії. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Так, 25 червня по всій Україні розпочинається основна сесія складання ЗНО, перше тестування – з української мови та літератури.

Абітурієнтів із Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей просять не наражати себе на небезпеку та не їхати до пунктів тестування.

«Очевидно, що в ситуації, що склалася, Вам у жодному разі не можна наражати себе на додаткову небезпеку, тому, якщо Ви сумніваєтеся, чи зможете доїхати до пунктів тестування, просимо за Вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО», – йдеться в повідомленні.

На сайтах Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії.

Нагадаємо, ось вже декілька днів Захід України потерпає від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, через сильні зливи, на Львівщині підтоплено 110 житлових будинків.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням. Від підтоплень страждає і Чернівецька область.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що затоплення на Заході Україні, які нещодавно сталися, перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

Як повідомляв Львівський портал, Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням. Але ЗНО не скасовували.

Детальніше про те, як воно проходитиме цьогоріч, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

З 15 та 17 червня в Україні мало відбутись пробне ЗНО-2020. Втім ввечері 12 червня Кабмін заборонив проводити пробне тестування через поширення коронавірусу. Абітурієнти мали нагоду скласти обрані тести у режимі онлайн, втім сайт УЦОЯО не витримав перевантаження і «ліг».

Потім у Міносвіти запевнили, що повернуть кошти учасникам пробного ЗНО.

Згодом Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО. Вже у середу, 17 червня, зазначений механізм має схвалити Кабмін. Після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки у регіони.