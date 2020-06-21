На Пустомитівщині жорстоко вбили колишнього сільського голову

У ніч на неділю, 21 червня, невідомі в масках увірвались у будинок 62-річного мешканця Пустомитівщини, забили його до смерті та пограбували. Також постраждала і дружина загиблого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про розбійний напад правоохоронці дізналися у неділю, 21 червня, о 06:00 год. ранку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб.

Встановлено, що орієнтовно о 02:00 год. ночі троє невідомих у масках увірвалися в будинок, де перебували жінка та чоловік віком 56 та 62 роки. Нападники зв’язали і жорстоко побили господарів, забрали з дому гроші та ювелірні вироби, після чого втекли.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Жінка отримала численні травми, медики надали їй необхідну допомогу.

Як пише координатор спільноти «Варта 1» Ігор Зінкевич, йдеться про колишнього голову сільської ради села Миклашів та його дружину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.6 п.12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання осіб, причетних до цих злочинів. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять зголоситись на оперативну лінію 102.

Зазначимо, що на Львівщині почастішали розбійні напади. Так, наприкінці січня у Радехові зловмисники напали на очільника місцевого лісгоспу Степана Данькевича. П’ятеро невідомих у чорних масках увірвалися у помешкання, поцупили звідти гроші і до смерті закатували 59-річну дружину посадовця. Сам чоловік теж отримав численні травми.

Наприкінці квітня у багатоповехівці в центрі Львова четверо озброєних розбійників у балаклавах напали на 49-річного валютника. Від отриманих поранень чоловік помер на місці події. Всіх чотирьох зловмисників вже спіймали.

На початку червня схожий злочин стався на Сихові. Четверо невідомих намагались поцупити у місцевого валютника сумку, у якій було 4,5 млн грн. Зловмисників затримали.

Торік у вересні на Сокальщині двоє озброєних чоловіків у масках напали на місцевого фермера-іноземця. Побивши його, вони викрали 230 000 грн. Розбійників затримали.

Фото: поліція