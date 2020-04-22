Під час стрілянини на вулиці Академіка Павлова загинув чоловік. Нападники в балаклавах втекли на авто

У Львові на вулиці Академіка Павлова (Личаківський район) у під’їзді одного з будинків невідомі в балаклавах напали на двох львів’ян. Внаслідок стрілянини від отриманих поранень загинув 49-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, правоохоронцям 22 квітня близько 10:00 год. надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Академіка Павлова у Львові.

Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, «Форд» світлосірого кольору.

Як своєю чергою інформує Zaxid.net, за словами очевидців, застрелили старшого чоловіка, ймовірно нелегального валютника. Наразі невідомо, чи його пограбували.

У Львові та на території області проводяться поліцейські операції. До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку та затримання нападників. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити нападників, просять надавати інформацію на лінію 102.