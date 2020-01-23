На Львівщині вчинено розбійний напад на родину керівника Радехівського лісгоспу

В місті Радехів по вулиці Витківська відбувся збройний напад на керівника Радехівського лісгоспу. Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.

За попередньою інформацією, п’ятеро невідомих в чорних масках увірвалися в помешкання, зв’язали всю родину (із неповнолітніми дітьми), піддали катуванню та заволоділи грошима. Сума викраденого не повідомляється.

Зі слів сусідів, теща власника будинку померла на місці події, після заподіяних травм.

Поліція працює над встановленням осіб розбійників, і їхнього місця перебування. Якщо в когось є інформація, яка допоможе впіймати злочинців, просять сповістити на «102» . Анонімність гарантують.

Як відомо керівником ДП «Радехівське лісомисливське господарство» є Степан Данькевич.

Інформація уточняється.