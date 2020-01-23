Поліцейські розповіли деталі резонансного нападу на родину керівника Радехівського лісгоспу

Поліцейські Львівщини розповіли деталі резонансного нападу на родину керівника Радехівського лісгоспу, який стався вчора, 22 січня, у місті Радехів. Нападники катували мешканців, у результаті чого загинула жінка.

Як інформує пресслужба Нацполіції Львівщини, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19.00 в один із будинків у райцентрі увірвались невідомі, обличчя яких були закриті масками, нанесли тілесні ушкодження мешканцям, заволоділи грошовими коштами, після чого втекли. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, під час нападу у будинку перебувало п’ятеро осіб – 61-річний чоловік, троє жінок віком 34, 59 та 87 років, а також двоє дітей віком 1 та 5 років.

«Нападники жорстоко катували власника будинку та нанесли тілесні ушкодження жінкам, вимагаючи вказати місце зберігання грошей цінностей, після чого заволоділи коштами та втекли. Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Як відомо, керівником ДП «Радехівське лісомисливське господарство» є Степан Данькевич. За даними джерел Zaxid.net у правоохоронних органах, розбійники у масках увірвалися в будинок, представилися співробітниками СБУ та вимагали грошей. Під час катувань загинула 59-річна дружина Степана Данькевича. У цей час у будинку також перебували двоє його малолітніх онуків, яким 1 та 5 років, 34-річна донька та 87-річна теща. Сам Степан Данькевич після побоїв госпіталізований до лікарні. Попередньо відомо, що він у тяжкому стані.

За фактом слідчі слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України та за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна відповідно.