На Сихові група розбійників напала на валютника та намагалась викрасти у нього 4,5 млн грн

У вівторок, 9 червня, на Сихові у Львові поліцейські затримали групу осіб, котрі напали на валютника та намагались відібрати у нього сумку з 4,5 мільйонами гривень.

За інформацією прокуратури Львівщини, інцидент трапився на вулиці Гната Хоткевича у Львові. Група з чотирьох невідомих осіб вирвали з рук місцевого валютника сумку із грошима та намагались утекти. При цьому, чоловіки використовували балончик із сльозогінним газом.

Водночас у Нацполіції України повідомляють, що зловмисники відібрали у громадянина сумку, в якій було 4,5 мільйонів гривень. Правоохоронцям вдалося затримати нападників одразу після скоєння злочину. Зловмисники чинили опір поліцейським, намагалися втекти.

Усі затримані – є львів’янами. Один з них раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину. Також було встановлено, що зловмисники стежили за потерпілим, який веде господарську діяльність на території одного з місцевих ринків. За наявною інформацією, затримані особи «спеціалізувалися» на розбійних нападах. Проте ця інформація буде перевірятися під час досудового розслідування.

Дії затриманих кваліфіковані за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На місці працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії.

На цей час прокурори готують повідомлення про підозру та клопотання до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті становить від 8 до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Зазначимо, це не перший напад на валютника за останній час. Як писав Львівський портал, цьогоріч 22 квітня у під’їзді житлового будинку на вул. Академіка Павлова сталась стрілянина. Декілька невідомих у балаклавах напали на 49-річного львів’янина, який, найімовірніше, був нелегальним валютником. Від отриманих поранень чоловік помер на місці події.

У Львові та на території області поліцейські почали свої спецоперації. Першого підозрюваного затримали того ж дня, чоловіка виявили пораненим у лісі на Майорівці.

Другого підозрюваного спіймали 23 квітня на парковці гіпермаркету «Ашан» на просп. Чорновола. Та ще двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 49-річного валютника, затримали 4 червня.

Фото: поліція