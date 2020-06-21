Львівська область тримається у лідерах за темпами поширення COVID-19

Львівщина вже десять днів поспіль очолює трійку областей України, де найшвидше розповсюджується коронавірус. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
«За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській області – 101, Рівненській області – 96 і Закарпатській області – 80», – сказав у неділю, 21 червня, під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Наразі Львівська область є третьою областю після Закарпаття і Києва, де виявлено найбільше хворих на коронавірус.
Втім ще з 11 червня Львівщина є тієї областю України, де фіксують найвищі добові показники захворюваності. За офіційними даними, щодня на коронавірус хворіють більше ста людей.
Протягом останніх десяти днів, з 11 по 21 червня, найменший показник захворюваності становив 101 особу за добу. Абсолютним антирекордом області став показник 171 хворий. Стільки інфікованих пацієнтів на Львівщині виявили протягом доби 17-18 червня.
Згідно з даними МОЗ, добовий показник захворюваності на Львівщині:
- 11 червня – 125 осіб
- 12 червня – 112 осіб
- 14 червня – 139 осіб
- 15 червня – 136 осіб
- 16 червня – 139 осіб
- 17 червня – 155 осіб
- 18 червня – 171 особа
- 19 червня – 142 особи
- 20 червня – 129 осіб
- 21 червня – 101 особа
Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.
Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.
Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Нагадаємо, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.
Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.
Наталя Дуляба