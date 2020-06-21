COVID-19 в Україні: 36 560 хворих, померли 1002 людини

Станом на ранок неділі, 21 червня, коронавірусом в Україні заразилися 36 560 людей. За останню добу виявили 735 нових хворих. Львівщина – третя область за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
В Україні лабораторно підтвердили 36 560 випадків COVID-19. За останню добу виявили 735 хворих, померло 8 осіб.
Серед інфікованих – 2690 дітей та 5998 медиків. Більшість хворих лікуються вдома, госпіталізації потребували 10 096 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 350 пацієнтів.
Побороли недугу 16 509 українців, в тому числі й 3639 медиків. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 1002 людини.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Чернівецька область — 4324
- м. Київ — 4325
- Львівська область — 3780
- Рівненська область — 2872
- Київська область — 2208
- Закарпатська область — 2149
- Івано-Франківська область — 2015
- Харківська область — 1805
- Волинська область — 1782
- Тернопільська область — 1688
- Вінницька область — 1647
- Одеська область — 1266
- Житомирська область — 1257
- Дніпропетровська область — 1042
- Хмельницька область — 622
- Кіровоградська область — 620
- Черкаська область — 603
- Запорізька область — 554
- Чернігівська область — 475
- Донецька область — 362
- Миколаївська область — 358
- Полтавська область — 291
- Сумська область — 257
- Херсонська область — 186
- Луганська область — 72
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
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Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.
Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.
Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.
Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.
Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.
Наталя Дуляба