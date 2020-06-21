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COVID-19 в Україні: 36 560 хворих, померли 1002 людини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 21 червня, коронавірусом в Україні заразилися 36 560 людей. За останню добу виявили 735 нових хворих. Львівщина – третя область за рівнем захворюваності. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні лабораторно підтвердили 36 560 випадків COVID-19. За останню добу виявили 735 хворих, померло 8 осіб.

Серед інфікованих – 2690 дітей та 5998 медиків. Більшість хворих лікуються вдома, госпіталізації потребували 10 096 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 350 пацієнтів.

Побороли недугу 16 509 українців, в тому числі й 3639 медиків. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 1002 людини.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 4324
  2. м. Київ — 4325
  3. Львівська область — 3780
  4. Рівненська область — 2872
  5. Київська область — 2208
  6. Закарпатська область — 2149
  7. Івано-Франківська область — 2015
  8. Харківська область — 1805
  9. Волинська область — 1782
  10. Тернопільська область — 1688
  11. Вінницька область — 1647
  12. Одеська область — 1266
  13. Житомирська область — 1257
  14. Дніпропетровська область — 1042
  15. Хмельницька область — 622
  16. Кіровоградська область — 620
  17. Черкаська область — 603
  18. Запорізька область — 554
  19. Чернігівська область — 475
  20. Донецька область — 362
  21. Миколаївська область — 358
  22. Полтавська область — 291
  23. Сумська область — 257
  24. Херсонська область — 186
  25. Луганська область — 72

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

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Нагадаємо, уряд уже заявив, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Львівщина – третя область за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

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