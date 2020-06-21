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Коронавірус на Львівщині: за добу – сотня нових випадків. Звідки хворі

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 21 червня, коронавірусом заразилися 3780 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 101 нового хворого, 64 із них – мешканці Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Коронавірусну інфекцію на Львівщині підхопили вже 3780 людей, 668 одужали. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 114 осіб.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА, 101 нового хворого виявили у:

  • м. Львів –64;
  • Городоцький район: Мшана – 1, Бірче – 1, Борислав – 3;
  • Пустомитівський район: Будьків –1, Гамаліївка – 1, Щирець – 1, Сороки Львівські –1, Зимна Вода – 1, Оброшине – 1;
  • Сколівський район: Козьова – 3;
  • Самбірський район: Самбір – 2, Стебник – 1;
  • Кам’янка-Бузький район: Товмач – 1;
  • Яворівський район: Старий Яр – 1, Любині – 1, Залужжя – 1;
  • Миколаївський район: Миколаїв – 1, Дроговиж – 2, Устя – 1, Новий Розділ – 1;
  • Жовківський район: Жовква – 2, Сопошин – 2, Гійче – 1;
  • Турківський район: Турка – 2, Завадівка – 1, Мельничне – 1, Нижнє Висоцьке – 1, Ільник –1.

Загалом у лікарнях зараз перебувають 777 хворих. Найбільше – в обласній інфекційній лікарні (205 осіб), у винниківському госпіталі (147 осіб), у Центрі легеневого здоров’я (121 особа), у 8-ій лікарні Львова (83 осіб).

У реанімації лежать 56 пацієнтів, до апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 16 хворих.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас в обласній інфекційній лікарні вже практично немає вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

Через невтішну епідеміологічну ситуацію на Львівщину і Закарпаття приїде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня. Саме у понеділок, 22 червня, у ЛОДА вирішуватимуть, що робити далі з карантином.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

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