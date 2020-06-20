У МОЗ розповіли, чи потрібні маски на пляжі

Міністерство охорони здоров’я дозволяє перебувати на пляжах без масок, але якщо українці будуть дотримуватись 1,5 м дистанції. Про це у суботу, 20 червня, під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Якщо ми говоримо про пляжі, то дистанція між громадянами має бути не менше за 1,5 метра одне від одного. У такому випадку, адже це є перебування на повітрі, носіння масок не є обов’язковим», – сказав Максим Степанов.

Він також наголосив, що маски потрібні у приміщеннях і в місцях з великим скупченням людей, де неможливо тримати соціальну дистанцію.

Рішення про відкриття пляжів приймає місцева влада. У столиці пляжі відкрили 19 червня.

Правила відпочинку на пляжі під час COVID-19:

дотримуйтесь 1,5 м дистанції від інших людей. Лежаки, шезлонги та інші об’єкти, на яких відвідувачі пляжу мож уть сидіти та або лежати, також мають бути розміщені на відстані не менше метра; якщо все-таки немає можливості дотримуватись дистанції, то варто одягнути маску (окрім перебування у воді), надягаючи її так, щоб були покриті ніс та рот; часто мийте руки: перед вживанням їжі, після відвідування туалету, коли відчуваєте, що вони забруднилися. Якщо немає можливості помити руки, їх слід обробити спиртовмісним антисептиком; дотримуйтесь етикету кашлю: чхати та кашляти в лікоть або одноразову паперову хустинку (яку слід одразу викинути та помити після цього руки); уважно ставтеся до того, куди викидаєте використані засоби індивідуального захисту. На їхніх поверхнях залишаються мікроорганізми, які виділяються з повітрям, яке видихнула людина. Такі засоби можуть бути небезпечними для інших людей, а також забруднювати навколишнє середовище; не обмінюйтесь речами з іншими людьми: рушниками, захисними окулярами, іграшками тощо; не відвідуйте місця, де немає доступу до туалетної кімнати із проточною водою, рідким милом та одноразовими рушниками тощо; слід відмовитись від відвідування пляжів людям віком 60+, тим, хто у групі ризику, а також тим, у кого є ознаки респіраторного захворювання або пройшло менше 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.



Нагадаємо, в уряді нещодавно заявили, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19. Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Із оновленими правилами карантину можна ознайомитися за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, станом на 20 червня коронавірусом в Україні заразилися 35 825 людей. За останню добу виявили 841 нового хворого. Львівщина – у трійці лідерів зі рівнем захворюваності, тут коронавірусом заразились 3679 людей. За останню добу – плюс 142 нових хворих.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.