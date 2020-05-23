Коронавірусний ажіотаж: на Львівщині виникли черги на ПЛР-тестування

У Львівському обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які ще не встигли дослідити на COVID-19. Тому деяким хворим доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів. Про це повідомляє Львівський портал.

ПЛР-тести у Львові проводять чотири заклади: Львівський обласний лабораторний центр, лабораторія медуніверситету та військового госпіталю. Віднедавна до цього списку додався ще й Центр легеневого здоров’я, але він такі дослідження наразі робить лише для власних пацієнтів.

Загалом львівські лабораторії тепер можуть проводити близько 350 ПЛР-тестів на добу. Втім цю кількість найближчим часом збираються збільшити до 500.

Навіть із показником у 350 ПЛР-тестів на добу Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше таких досліджень. Однак пацієнтів із підозрою на коронавірус не меншає і лабораторії не встигають опрацьовувати всі біоматеріали, які їм надходять.

Лише в одному обласному лабораторному центрі зараз на черзі «стоять» 2500 взірців біоматеріалів. Його директор Роман Павлів каже, що лаборанти працюють про 11 годин на день, не маючи вихідних і відпустки. За добу вони роблять близько 400 ПЛР-тестів, втім все одно не можуть дослідити всі наявні зараз матеріали.

За словами Романа Павліва, причина у затримках результатів тесту є не лише у великому об’ємі роботи, а й у тому, що полімеразна ланцюгова реакція є складним дослідженням, яке забирає чимало часу.

«Полімеразна ланцюгова реакція – це складний і тривалий процес. А люди думають, що це те саме, що зробити біохімічний аналіз крові. Ні, це неправда. Лише саме дослідження триває 9-10 годин, а до цього ще потрібно підготувати сам біоматеріал. Іноді цей процес теж забирає багато часу. Деколи взагалі доводиться робити повторно дослідження, бо у пробі може бути замало збудника, через це потрібно нарощувати ДНК, РНК. Тому ПЛР-тест не робиться за 9 годин, треба це розуміти. І якщо є затримки, то вони виникають не через якісь наші забаганки, а через те, що це є дуже великий обсяг роботи», – підкреслив Роман Павлів.

Львівському порталу відомі не поодинокі випадки, коли львів’яни чекали на результати ПЛР-тестів щонайменше тиждень-півтора.

У всіх вищезгаданих чотирьох закладах, де у Львові роблять ПЛР-тести, ці дослідження є безкоштовними.

У Львівській ОДА знають про ажіотаж, що виник довкола ПЛР-тестів. Однак зауважують, що наразі мова йде про затримку результатів на 5-7 днів.

На утворення черг на ПЛР-тестування вплинув не лише стрімкий ріст кількості хворих. Однією з причин ще може бути те, що до середини травня всі охочі мешканці Львова та області могли пройти таке дослідження. Так, у наметі, що стоїть на території обласної інфекційної лікарні, медики проводили забір біоматеріалу у всіх, хто звертався з таким проханням.

«На фоні паніки люди думали, що ПЛР-тест – це панацея. Треба чи не треба його робити, всі йшли. Відповідно, були черги. І ви самі розумієте, що це неправильно, коли в тій черзі стояли 50 людей. Навіть якщо ти прийшов здоровий, то в такій черзі суттєво зростає ризик інфікування. Так, це була проблема, але вона була не лише в нас на Львівщині… Це була невластива функція для тієї палатки, але, розуміючи соціальну напругу, вона певний час справді була місцем, де працівники інфекційної лікарні проводили забори біоматеріалу у людей. Зараз цього вже не роблять», – прокоментував очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Детальніше про ситуацію з ПЛР-тестуванням читайте у статті «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили вже 1285 мешканців. За останню добу виявили 45 нових хворих. Від ускладнень хвороби померли вже 35 жителів області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.