Уляна Супрун: «Прикриваючись турботою про здоров’я дітей, вони забирають у них шанс на отримання якісної освіти»

Колишній міністр охорони здоров’я України про скасування ЗНО буцімто через пандемію коронавірусу:

«Не встигли написати, як майбутнім міністром освіти може стати ректор-плагіатор та носій цінностей Януковича-Табачника, якого на посаду лобіюють інші ректори, відбувається чергова атака на систему освіти.

Кабінет Міністрів України тихо прийняв постанову, що скасовує проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це рішення прийнято в п’ятницю ввечері, в той час як перше пробне тестування вже мало б відбутися в понеділок, 15 червня. Тобто за ДВА дні до його проведення.

Це стало несподіванкою не лише для учнів, їхніх батьків чи вчителів, але й для Українського центру оцінювання якості освіти, який власне відповідає за проведення ЗНО. Заступник директора Центру Тетяна Вакуленко повідомила, що дізналася про це із соціальних мереж.

Хоч пробне тестування ЗНО не обов’язкове, а його результати не враховуються під час вступу, воно допомагає учням краще підготуватися до основної сесії в максимально наближених умовах до реального тесту.

Вчора Центр оцінювання якості освіти повідомив, що пробне ЗНО можна здати дистанційно. Тут детального розписано як це зробити https://bit.ly/3e1jZJr

Напевно, уряду здається, що скасування — це правильне рішення, аби зменшити ризики поширення вірусу SARS-CoV-2. Але це не так. За ці два вихідні дні неможливо повідомити усіх учасників, вчителів та інструкторів, особливо з віддалених районів, про скасування. Люди добиратимуться до пунктів здачі пробного тестування, їдучи в автобусах чи потягах, не знаючи про те, що тест не відбудеться. Це взагалі не зменшує ризики інфікуватися вірусом, вже не кажучи про абсолютну неповагу до людей, які витрачатимуть час і сили на дорогу. При тому, що умови проведення безпечного тестування були виконані, і все було до цього готово. Серед них — дезінфекція приміщень, дотримання дистанції, використання засобів індивідуального захисту та вхід до приміщень за чітким графіком для уникнення скупчень.

Разом з цим останніми днями збільшується кількість повідомлень про те, що готуються документи до скасування ЗНО взагалі. Про це написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Поки офіційно про це інформації немає, утім враховуючи останні події, цілком можливо, що таке рішення з’явиться вже найближчим часом.

ЗНО — це справедливий тест на оцінювання знань, який суттєво зменшив рівень корупції в закладах вищої освіти та підвищив планку для вступу, аби навчатися далі могли дійсно талановиті та мотивовані учні. Він є обов’язковою умовою для вступу з 2008 року.

Тисячі учнів за ці роки вступили в омріяні університети без хабарів чи кумівства, а завдяки наполегливій підготовці і власним знанням. Частина з них — це діти з сімей, у яких немає грошей на хабарі чи платне навчання, але є знання і здібності. Саме ЗНО дало їм доступ до якісної та безоплатної освіти.

Але бачимо, як особи, яким вигідно повернутися до старих часів, уміло використовують пандемію для відкату позитивних змін назад. Найбільш цинічно, що прикриваючись турботою про здоров’я дітей, вони забирають у них шанс на отримання якісної освіти заради власної вигоди.

Черговий приклад, як карантин використовують, аби протягнути небезпечні рішення. Тож зараз потрібні суспільний резонанс та наша постійна увага! Адже питання освіти та її якості стосується кожного з нас».