У вівторок, 9 червня, Центр легеневого здоров’я, який приймає хворих на коронавірусну інфекцію, отримав від благодійників шість сучасних апаратів для штучної вентиляції легень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Епідситуація в області погіршується щодня. Станом на ранок зафіксовано вже 2211 хворих COVID-19, 49 з них виявили упродовж попередньої доби. Апарат ШВЛ – це можливість врятувати хворого, який знаходиться у критичному стані. Хочу відзначити працьовитість та відданість лікарів Центру легеневого здоров`я, які ризикуючи власним здоров’ям, боряться за життя хворих», – зазначив голова ЛОДА.

Центр легеневого здоров’я отримав шість апаратів ШВЛ від ДТЕКу.

Зазначимо, станом на середину травня Львівщина потребувала 80 апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.

Фото: Facebook-сторінка Максима Козицького