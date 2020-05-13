Лікарням Львівщини бракує 80 апаратів ШВЛ

В розпорядженні 11 лікарень Львівщини, які покликані на боротьбу із захворюваннями на коронавірус, наявні 105 апаратів штучної вентиляції легень. На сьогодні потреба у доукомплектуванні становить ще 80 ШВЛ. Такі дані обласного Штабу протидії коронавірусу опубліковано на сайті допомоги STOP COVID-19.

Зокрема лікарні Львівщини для боротьби із коронавірусом володіють всього 25 апаратами штучної вентиляції легень високого класу (з урахуванням переданих медикам 13 травня – ред..) Додаткова потреба становить у 47 висококласних ШВЛ.

У той же час у «Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» (Винники – ред..) із 8 потрібних апарати ШВЛ високого класу досі немає жодного. Аналогічна ситуація у Стебницькій міській лікарні, а також в Сокальській, Кам’янка-Буській і Яворівській районних лікарнях.

Найоснащенішою з поміж інших є «8-ма міська клінічна лікарня Львова» де функціонує 11 новітніх ШВЛ.

З апаратами середнього класу ситуація трохи краща, їх на Львівщині підготовлено 80 одиниць (+49 за час карантину), але лікарні просять додатково залучити ще як мінімум 34 ШВЛ.

Не меш важлива потреба у одноразових комбінезонах для медиків, їх лікарням Львівщини необхідно понад 22 тисячі, респіраторів – понад 62 тисячі, спец рукавиць – 130 тисяч пар, дистанційних термометрів – 195 штук та інше. Із детальним списком потреб медиків Львівщини можна ознайомитися на сайті обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19.

Як відомо, 13 травня лікарні Львівщини отримали шість нових сучасних ШВЛ.

Колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун попросила американського винахідника і мільярдера Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

Відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.