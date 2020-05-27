Музей Андрея Шептицького на вулиці Кривоноса планують відкрити наприкінці серпня

У колишніх келіях костелу св. Казимира (на вул. М. Кривоноса, 1) наприкінці серпня планують відкрити музей митрополита Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначив настоятель храму св. Климентія Шептицького, директор музею митрополита Андрея Шептицького, отець Севастьян Дмитрух, концепцію установи вже напрацювали:

«Ми вже напрацювали концепцію музею. Але ми не хочемо просто створити ще один музей – ми хочемо створити музей як цілий науково-дослідницький центр про родину Шептицьких, про митрополита Андрея Шептицького. Бо в родині Шептицьких єпископів було 7, і властиво, мова йтиме не лише про одного митрополита Андрея. Хоча, звісно, акцент на ньому буде найбільший, оскільки він був велетнем духу. І ми хочемо це все висвітлити у цих приміщення, щоб можна було прийти і оглянути експонати, речі митрополита, — вони будуть самі про себе говорити. Ми хочемо висвітлити всю діяльність митрополита Андрея Шептицького – це буде науковий інститут».

Наразі тут тривають ремонтно-реставраційні роботи колишніх монастирських приміщень на першому поверсі. Проєктом передбачено відтворення планувальної структури приміщень келій, реставрацію стін, склепінь, стель, відновлення (заміну за історичним зразком) вікон та дверей приміщень, реставрацію білокам’яних обрамувань прорізів вікон та дверей, фрагментів кам’яного мурування стін та відновлення підлог. Вартість будівельних робіт у колишніх келіях, які облаштовують під музей, становить 4,8 млн грн.

«Приміщення, у яких зараз триває ремонт, були дуже занедбані: стіни були облуплені, підлоги не було. Вони експлуатувалися в радянські часи вкрай невдало – тут була жіноча тюрма. Пізніше їх передали Університету внутрішніх справ, який зробив там косметичний ремонт. Зараз ми займаємось реставрацією: обстежили всі стіни, подивились, що збереглося, і приступили до відновлення стін, склепінь, підлог. Всі вікна вже замінені на дерев’яний склопакет. Найскладніше – реставрація каменю. Зараз камінь ми відкрили і, де можна, реставрували. Також тут є кам’яні вставки в стінах. Це буде певною окрасою музею. Є концепція музею, яка передбачає галерею довкола, як це й було в монастирських приміщеннях, та музейні кімнати», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

За її словами, відкриття музею заплановане на 29 серпня, тому завершити реставраційні роботи планують до середини червня.

Другий проєкт, який управління реалізовує на вул. Кривоноса, 1, – це реставрація храму св. Климентія Шептицького.

«Це будівля раннього бароко. Тут також колись була тюрма, тому фасади і дахи були у дуже занедбаному стані. В минулі роки ми повністю замінили покриття даху і провели реставрацію його конструкцій. Зараз робимо реставрацію чотирьох фасадів. Ці роботи мають бути закінчені до кінця літа. Найскладніше – це завершення фасаду, адже там є кам’яні вази, амфори. Частину з них довелось замінити на нові, укріплювати вцілілі», – додала посадовець.

За її словами, реставрацію фасадів храму планують завершити цього року. У міському бюджеті на ці роботи передбачено майже 4 млн грн.





Як відомо, про відкриття у приміщенні монастиря музею Митрополита Андрея Шептицького заговорили ще у 2016 році. У 2018-ому міська рада затвердила програму підтримки комплексу заходів, необхідних для створення музею.

З міського бюджету торік виділили 750 тисяч на реставрацію костелу святого Казимира.

У жовтні минулого року мерія звернулася до перших осіб держави щодо передачі УГКЦ приміщень на вулиці Кривоноса,1 при храмі блаженного Климентія Шептицького, які використовує Львівський державний університет внутрішніх справ.

ЛМР запропонувала приміщення, які можуть передати Львівському університету внутрішніх справ, натомість приміщення на вул. Кривоноса, 1 віддати храму блаженного Климентія Шептицького (УГКЦ) для створення там Музею митрополита Андрея Шептицького.

Зауважимо, що монастир і церква на Кривоноса, 1 мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Спершу приміщення костелу було на балансі у Львівській міські раді. Однак рішенням сесії та виконкому Львівської мерії у 2011-2012 році ці приміщення передали Міністерству внутрішніх справ.

Раніше настоятель храму святого Климентія Шептицького отець Севастіян Дмитрух повідомляв, що може оголосили голодування, якщо церкві не повернуть приміщення на вул. Кривоноса, 1. У свою чергу, МВС відмовлялося передавати це приміщення церкві.

Фото: ЛМР