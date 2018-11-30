Музею Шептицького на Кривоноса – бути. Мерія затвердила «стратегію» створення установи

Львівська міська рада затвердила програму підтримки комплексу заходів, необхідних для створення музею Митрополита Андрея Шептицького у приміщенні монастиря при церкві блаженного отця Климентія Шептицького на вул. Кривоноса, 1. «За» відповідну ухвалу вчора, 29 листопада, проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Про створення музею Митрополита Андрея Шептицького у приміщенні колишнього монастиря чернечого ордену Реформатів та костелу св. Казимира (сьогодні – церква блаженного отця Климентія Шептицького) на вул. М. Кривоноса, 1 заговорили ще у 2016 році. Зараз міська рада затвердила цілу програму, яка передбачає комплекс заходів щодо створення і функціонування цього музею.

Як розповіла директорка департаменту розвитку міськради Львова Наталія Бунда, музей Митрополита Андрея Шептицького як юридичну особу зареєстрували минулого року. Його засновником є Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ, а директором – отець Севастіян (Степан Дмитрух).

«Твори сакрального мистецтва отець Севастіян Дмитрух збирав протягом трьох десятиліть передусім на території Львівської Архиєпархії, а також на території Франції, Німеччини, США, Канади та інших країн. Це є найбільша збірка особистих речей Великого Митрополита Андрея. Також церква і отець Севастіян утримує і постійно розширює іншу унікальну колекцію старовинних раритетів українського сакрального мистецтва “Студіон“, яку ще у 1909 році започаткував сам Митрополит Андрей. Зараз це – понад 6000 предметів, датованих від XІV століття. Засновники безкоштовно передають ці безцінні збірки музеєві», – розказала Наталія Бунда.

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Сам монастир і церква мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Зараз частина цього комплексу перебуває у держвласності з правом оперативного управління Львівським державним університетом внутрішніх справ МВС.

Відтак затверджена депутатами програма створення музею Андрея Шептицького передбачає:

передачу частини приміщень у підпорядкування музею;

приведення приміщень у належний стан, відремонтувати їх;

збереження артефактів;

організація фондосховищ музею та виставкових площ.

Також Львівська курія УГКЦ, музей та міська рада мають розробити концепцію діяльності музею Митрополита Андрея Шептицького, провести ремонтно-реставраційні роботи та віднайти для цього необхідне фінансування.

Створювати музей Андрея Шептицького на вул. Кривоноса, 1 планують за кошти спонсорів, а також коштом міського бюджету.

Зазначимо, що «Студіон» є однією з найбільших у світі та найцінніших збірок українського сакрального мистецтва. До неї входять унікальні стародавні ікони, хрестики, картини, скульптури.

Відео: Варіанти