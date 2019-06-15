У Авакова відмовляються повернути УГКЦ монастирський комплекс у центрі Львова

МВС відмовляється передавати приміщення унікальної пам’ятки сакральної архітектури ХVІІ століття – монастирського комплексу на вулиці Кривоноса, 1 Церкві блаженнішого Климентія Шептицького (УГКЦ). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як уточнили у мерії, скеровано низку листів до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та до першого віце-прем’єр-міністр Степана Кубіва, однак безрезультатно.

«У центральній частині Львова, на вул. Кривоноса, 1, знаходиться унікальна пам’ятка сакральної архітектури ХVІІ століття – монастирський комплекс з Храмом священомученика Климентія Шептицького Української греко-католицької церкви… На території, прилеглій до монастирського комплексу, розробляється концепція створення історико-культурного музею, присвяченого Революції Гідності. Окрім цього, зараз ведуться активні роботи з будівництва Меморіалу Небесній Сотні, який планують відкрити у серпні 2019 року», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, два поверхи монастирського комплексу, а також прилеглу територію сьогодні використовує Львівський державний університет внутрішніх справ. МВС України в замін запропонували дві земельні ділянки на вулиці Під Голоском та в районі вулиці Миколайчука.

«Львівська міська рада готова запропонувати Львівському державному університету внутрішніх справ МВС України навзамін земельні ділянки на вул. Під Голоском та в районі вул. Миколайчука, передбачених містобудівною документацією для будівництва», – йдеться в останньому листі до Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Однак у Авакова пропозицію відхилили.

«Міністерство внутрішніх справ України надіслало відповідь що «будівлі, приміщення та прилегла територія, що розташована за адресою: вул. Кривоноса, 1, м. Львів, становлять невід’ємну частину ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності Львівським державним університетом внутрішніх справ». Тому пропозиції щодо передачі приміщень не підтримує», – йдеться у повідомленні ЛМР.

Як відомо, монастир і церква на Кривоноса, 1 мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Спершу приміщення костелу було на балансі у Львівській міські раді. Однак рішенням сесії та виконкому Львівської мерії у 2011-2012 році ці приміщення передали Міністерству внутрішніх справ.

Настоятель храму святого Климентія Шептицького (колишній костел святого Казимира) отець Севастіян Дмитрух обіцяє оголосити голодування, якщо церкві не повернуть приміщення колишнього монастиря ордену Реформатів.

Раніше, Львівський портал повідомляв, що мерія пообіцяла провести перемовини з університетом внутрішніх справ стосовно передачі приміщення на вул. Кривоноса під музей Шептицького.