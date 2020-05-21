На Львівщині працівники медзакладів, які хворі на COVID-19, отримають доплати

На Львівщині доплати з обласного бюджету отримають усі працівники комунальних некомерційний підприємства, у яких підтверджений діагноз Covid-19 та які пройшли стаціонарне лікування за період 12 березня – 15 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Йдеться про працівників Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, Центру легеневого здоров’я, Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та Охматдиту, які пройшли стаціонарне лікування за період 12 березня – 15 травня 2020 року.

«Ініціатива підтримати фінансово працівників, які захворіли на Covid є особливо актуальною, адже не лише лікарі піддаються ризику підхопити недугу. Це буде відчутною підтримкою з обласного бюджету. Голова ОДА Максим Козицький доручив у стислі терміни департаменту охорони здоров’я опрацювати порядок використання коштів, опрацювати з головними лікарями закладів питання переліків працівників, які перебували на стаціонарному лікуванні та підготувати проект розпорядження про фінансування відповідних доплат. Така робота має бути завершена до кінця травня. А розпорядчий документ підписаний не пізніше 1 червня», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині збираються спрямувати 5 млн грн на квітневі доплати медикам, які борються з COVID-19, а також тим медикам, які захворіли на коронавірус.

Зазначимо, станом на 19 травня у Львівській області коронавірус виявлено у 206 медпрацівників.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні у Львівській ОДА обіцяли виплатити ще 7 травня. Однак про перерахунок 5,2 мільйона гривень працівникам цих медзакладів стало відомо 9 травня.

Також ми інформували, що нещодавно для медиків на Львівщині запустили страхування.