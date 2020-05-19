На квітневі доплати лікарям Львівщини і допомогу захворілим медикам спрямують 5 млн

На Львівщині збираються спрямувати 5 млн грн на квітневі доплати медикам, які борються з COVID-19, а також тим медикам, які захворіли на коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Як зазначається, облрада під час сесійного засідання 19 травня підтримала ініціативу виплати допомог медичним працівникам обласних лікарень, які, перебуваючи на передовій у боротьбі з коронавірусом, захворіли на COVID-19. Відповідне рішення депутати ухвалили, заслухавши інформацію Львівської ОДА щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Львівщини та врегулювання ситуації, яка склалася у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Відтак буде вишукано кошти для фінансування заходів для подолання наслідків епідемії коронавірусу в обсязі 5 млн грн, у тому числі для:

медиків Львівської обласної інфекційної лікарні, Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, Центру легеневого здоров’я, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (швидка), Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит», котрі були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації хвороби COVID-19, для виплати різниці між обіцяними державою 300% до посадового окладу і коштами, які лікарня отримає з Національної служби здоров’я України за квітень 2020 року.

надання разової допомоги працівникам комунальних некомерційних підприємств, у яких підтверджено діагноз захворювання COVID-19 і які пройшли стаціонарне лікування, за період 12 березня – 15 травня 2020 року.

Допомога надаватиметься у розмірі:

двох посадових окладів для працівників Львівської обласної інфекційної лікарні, Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, Центру легеневого здоров’я, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (швидка), Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит».

одного посадового окладу для працівників інших медичних комунальних закладів Львівської обласної ради.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 19 травня у Львівській області коронавірус виявлено у 206 медпрацівників.

Нагадаємо, що наприкінці квітня уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні у Львівській ОДА обіцяли виплатити ще 7 травня. Однак про перерахунок 5,2 мільйона гривень працівникам цих медзакладів стало відомо 9 травня.

Також ми інформували, що нещодавно для медиків на Львівщині запустили страхування.