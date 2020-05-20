Перспективний план Львівщини можуть затвердити на найближчих засіданнях уряду

Кабінет міністрів затвердить перспективні плани формування територіальних громад ще трьох областей, у тому числі і Львівської, на одному з найближчих засідань. Про це сказав міністр КМУ Олег Немчінов у коментарі Укрінформу.

«У нас залишаються неухваленими перспективні плани трьох областей – Запорізька, Львівська та Одеська області. Я думаю, що на одному з найближчих засідань уряду ми ухвалимо ці плани, які вносяться відповідно до чинного законодавства профільним міністерством за погодженням із профільним комітетом ( Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, – ред.)», – сказав Немчінов.

За його словами, перспективний план Львівщини зараз перебуває на розгляді у профільному міністерстві.

Зазначимо, Кабмін затвердив перспективні плани утворення громад для Дніпропетровської, Київської, Сумської та Рівненської областей. Втім нині уряд зняв з розгляду перспективний план утворення громад Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, в серпні минулого року Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило проєкт адміністративно-територіального устрою Львівщини, який передбачав укрупнення нашої області до п’яти районів: Львівський, Дрогобицький, Самбірський, Червоноградський та Золочівський.

Львівський центр розвитку місцевого самоврядування, який включений у робочу групу при Львівській ОДА щодо розробки пропозицій стосовно цього проекту, запропонував додати ще один – Стрийський.

Також ми повідомляли, що почастішали пікети представників різних громад не згідних з проєктом перспективного плану Львівщини. Так, 3 березня під будівлею Львівської ОДА та Львівської облради мешканці різних ОТГ влаштували масштабну акцію, перекривши рух вулицею Винниченка. 28 лютого мешканці Сокільників заблокували дорогу, протестуючи проти об’єднання зі Львовом. Напередодні дороги перекривали мешканці Мурованської ОТГ та Малехівської ОТГ.

Раніше в Львівській ОДА заявляли, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Нагадаємо, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами. Нещодавно у міськраді Львова заявляли, що зараз дуже активно лобіюється питання, аби створити окремо Винниківську ОТГ та Брюховицьку ОТГ.

21 лютого у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. До облради з’їхалися сотні невдоволених мешканців громад, зокрема Сокільників. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити.