Мешканці громад зірвали засідання щодо формування ОТГ на Львівщині

Вчора, 21 лютого, у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити. Про це пише Zaxid.net.

Як повідомлялося, перед засіданням міжвідомчої обласної робочої групи під стінами Львівської облради невдоволені мешканці різних громад влаштували пікет. Велика кількість представників громад і в будівлі обласної ради. Людей було так багато, що велика сесійна зала ЛОР ледь вміщала таку кількість бажаючих послухати засідання.

На початку засідання голова міжвідомчої групи, перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський оголосив, що область отримала чітке доручення від Мінрегіону якнайшвидше подати на затвердження у міністерство проект перспективного плану. Крайній термін подання спливає саме 21 лютого.

Фото: Варіанти

Представники міжвідомчої групи встигли прийняти рішення щодо трьох дискусійних ОТГ. Зокрема, у Бродівському районі не було підтримано пропозицію представників громад про збереження існуючої Заболотцівської ОТГ – її затвердили у складі Бродівської міської ОТГ.

Щодо Стрийського району міжвідомча група дослухалася до прохань міського голови Моршина. Тому три села, які раніше пропонували у складі Моршинської ОТГ, погодилися доєднати до Стрийської ОТГ.

У перспективному плані Сокальського району міжвідомча група не підтримала утворення окремої Сілецької ОТГ (з центром у Соснівці), затвердивши ці населені пункти у складі Червоноградської ОТГ. Це рішення збурило мешканців, які відстоювали утворення окремої Сілецької ОТГ.

Міжвідомча група спробувала перейти до розгляду дискусійних ОТГ Миколаївського району, однак безуспішно. Через крики у залі голова Василь Лозинський оголосив про закриття засідання, пояснивши, що неможливо працювати в таких умовах. Засідання тривало близько двох годин, до розгляду Львівської ОТГ справа не дійшла. Відтак рішення щодо формату майбутньої громади, найімовірніше, прийматиме вже не ЛОДА, а Кабмін і Верховна Рада.

Далі ситуація переросла у стихійний мітинг. Ситуацію спробував взяти під контроль заступник голови ЛОДА Юрій Холод, він навіть запропонував продовжити роботу. Однак коли порахували присутніх представників міжвідомчої групи, вже не було кворуму. Представники громад залишилися у залі, вимагаючи продовження роботи міжвідомчої групи і прийняття рішень.

Нагадаємо, нещодавно в Львівській ОДА заявили, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Також ми повідомляли, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон, яким забрала в обласних рад повноваження затверджувати перспективні плани громад.