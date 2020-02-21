«Ні – примусовому об‘єднанню громад»: у Львові знову пікетують через ОТГ

Сьогодні, 21 лютого, перед засіданням міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області під стінами Львівської облради невдоволені мешканці різних громад влаштували пікет. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Десятки людей тримають в руках плакати з написами: «Добровільне об‘єднання ніхто не відміняв», «Ні примусовому об‘єднанню громад. ЛОДА не блокуй Куровицьку ОТГ», «Новострілищанська ОТГ проти приєднання до Ходорівської ОТГ», «Малехівська ОТГ – спроможна громада».

Також під входом скандують мешканці Сокільників.

Велика кількість представників громад і в будівлі обласної ради. Людей так багато, що велика сесійна зала ЛОР не може вмістити такої кількості бажаючих послухати засідання.

Львівський портал повідомляв, що у Львові під стінами ЛОР і ЛОДА регулярно пікетують мешканці різних громад області. Так, 11 лютого до Львова на акцію протесту приїхали мешканці Дублянської ОТГ Самбірського району.

Нагадаємо, нещодавно в Львівській ОДА заявили, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Також ми повідомляли, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон, яким забрала в обласних рад повноваження затверджувати перспективні плани громад.

Фото: Львівський портал