«Ні – рейдерам з Ратуші». У Сокільниках заблокували дорогу

На в’їзді у Сокільники пів сотні пікетувальників заблокували дорогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Акція розпочалася близько 10:00 год. Люди виступають проти приєднання Сокільницької ОТГ до Львова.

Нагадаємо, напередодні дороги перекривали мешканці Мурованської ОТГ та Малехівської ОТГ.

Раніше в Львівській ОДА заявили, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Також ми повідомляли, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

21 лютого у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. До облради з’їхалися сотні невдоволених мешканців громад, зокрема Сокільників. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити.

Фото: патрульна поліція Львівщини