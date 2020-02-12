Децентралізація на Львівщині. ОДА запевняє, що знайшла компроміси по 64 ОТГ

Львівська ОДА найближчим часом планує передати у Київ комплексний план Перспективного плану формування територій громад Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зауважив т.в.о.директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда, у області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому він додав, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

«Ми мали бачення в межах шести округів на основі 67 ОТГ. Від профільного міністерства ми почули схвальне рішення. Опісля, упродовж вересня-листопада, здійснили об’їзди всіх районів, де провели консультації з громадськістю та експертами. Також додаткові зустрічі були проведені по окремих районах. Була також проведена робота у форматі міжвідомчої робочої групи. На сьогодні компроміси знайдено по 64 ОТГ, відтак маємо бачення по 93 % території Львівщини. В межах нашої роботи була низка заяв від окремих ОТГ: Новострілищанської, Куровицької, пропонованої Сілецької, Волицької тощо. На початку лютого був візит у міністерство, де ми презентували наші напрацювання, яким експерти міністерства дали задовільну оцінку», – зазначив т.в.о. директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Степан Куйбіда.

Як він додав, також відбудуться додаткові зустрічі з окремими громадами, на яких розглянуть гострі питання.

«Найближчим часом маємо сформувати комплексний план і передати його у Київ», – зазначив Степан Куйбіда.

Зазначимо, що на міжвідомчій робочій групі не розглядали м. Львів та приміські території, а також конфігурацію Червоноградської та Моршинської ОТГ.

Нагадаємо, у Львові під стінами ЛОР і ЛОДА регулярно пікетують мешканці різних громад області. Так, 11 лютого до Львова на акцію протесту приїхали мешканці Дублянської ОТГ Самбірського району.

Раніше Львівський портал писав про те, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон, яким забрала в обласних рад повноваження затверджувати перспективні плани громад.