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Мешканці Малехівської ОТГ перекрили дорогу

Соломія Головіна

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Біля Львова сьогодні, 27 лютого,  мітинг вийшли невдоволені мешканці Малехівської ОТГ: люди перекрили дорогу.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

 

Близько 40 пікетувальників перекрили дорогу на під’їзді до Львова.

«Люди ходять по нерегульованому пішохідному переходу, протестуючи проти приєднання до м. Львова», – поінформували у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Нагадаємо, 26 лютого мешканці Мурованської об’єднаної територіальної громади перекривали трасу поблизу сіл Ямпіль та Гамаліївка.

Раніше в Львівській ОДА заявили, що в області планують створити шість округів та 67 ОТГ. При цьому додали, що по 64 ОТГ вже знайдені компроміси.

Також ми повідомляли, що міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

21 лютого у Львівській облраді відбувалася засідання міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адмінтерустрою базового рівня Львівської області. Однак через протести представників громад засідання довелося закрити.

Фото: патрульна поліція Львівщини.

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